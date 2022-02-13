IC設計訂單能見度高 第1季可望淡季不淡

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（中央社記者張建中新竹13日電）半導體業今年銷售金額可望再成長逾1成，晶圓代工產能持續供不應求，IC設計廠接單暢旺，訂單能見度高，聯發科、聯詠及盛群等多家廠商第1季營運表現可望淡季不淡。

研調機構IC Insights預期，全球半導體產業銷售金額繼2020年成長11%及2021年成長25%後，2022年可望再成長11%，將是1993年至1995年之後，首度連續3年銷售金額成長2位數百分比。

商用型筆記型電腦市場需求依然強勁，車用電子市場需求持續回溫，全球5G手機滲透率可望進一步突破5成關卡，達到7億支規模，都是推升今年半導體產業銷售金額創高的主要動力。

半導體需求持續成長，晶圓代工新增產能有限，半導體業界普遍預期，今年晶圓代工產能吃緊情況難以緩解。IC設計廠客戶雖然多表達無法承受進一步漲價，下單動作依然積極，以確保晶片供應無虞。

微控制器（MCU）廠盛群今年取得的晶圓代工產能較去年增加約6%，全年訂單掌握度高達85%，能再接的訂單空間有限。網通晶片廠瑞昱也感受到今年第1季市場動能維持正向。

包括盛群等多家IC設計廠第1季營運表現可望淡季不淡。盛群預期，第1季營收有機會較去年第4季持平，第2季應可優於第1季水準。

聯發科預期，受惠5G滲透率提升，及5G旗艦晶片天璣9000出貨，減緩部分消費性產品淡季效應影響，預期第1季營收將達新台幣1312億至1415億元，季增2%至10%。

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面板驅動IC廠聯詠今年第1季在系統單晶片業績增加，中小尺寸面板驅動IC業績持平，抵銷大尺寸面板驅動IC業績下滑影響，整體第1季營收將約358億至368億元，大致維持與去年第4季相當水平。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第1季受惠商用筆記型電腦與平板電腦市場需求強勁，季營收可望達1.935億至2.125億美元，將季減1%至季增9%，有機會續創單季營收歷史新高紀錄。（編輯：蘇志宗）1110213