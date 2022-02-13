全家全聯攜手瞄準龍頭街口 電支市場掀洗牌戰局

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（中央社記者謝方娪台北13日電）嗶經濟興起，去年底電子支付使用者達1581萬人，街口電支就占520萬人，占比逾3成，代理收付實質交易款項近總數4成，穩居市場龍頭，不過未來全盈、全支付可望因通路共享快速打入戰局，電支市場是否會洗牌，市場高度關注。

人手一機的時代，嗶經濟漸夯，除了以往的現金、信用卡，電子支付使用度逐漸攀升。金管會統計，截至去年12月底為止，電支帳戶總使用者達1581萬人，相比11月底增加28萬人，再朝1600萬人關卡邁進。

去年7月電支條例2.0上路，將「電子票證」納入專營電支機構中，截至去年12月底為止，共有9家專營電支機構，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫、國際連、橘子支、街口、歐付寶以及簡單付。

專營電支機構中，街口電支使用者高達520萬人、代理收付實質交易款項近市場總額4成，持續穩居龍頭；其次為一卡通票證使用者455萬人，12月代理收付實質交易款項21.03億元，近市場總額的27%；第3名為悠遊卡使用者147萬人。

若從銀行及中華郵政等20家兼營電支機構觀察，大部分銀行電支使用者都未破萬人，更有銀行僅有2位數使用者。銀行表現最突出為玉山銀，使用者高達146萬人，用戶數緊追悠遊卡，12月代理收付實質交易款項14.08億元，遠超過悠遊卡的1.65億元。

其次為永豐銀，使用者43萬人，12月代理收付實質交易款項0.07億元；第3名為中信銀，使用者35萬人，12月代理收付實質交易款項0.29億元。

若從金流面觀察，12月整體電支帳戶代理收付實質交易款項達77.5億元，月減13.2億元；國內外小額匯兌金額79.2億元，月增10.5億元；收受儲值款項176.3億元，月增7.7億元；支付款項餘額68.2億元，月減0.2億元。

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全家便利商店、全聯福利中心搶攻嗶經濟來勢洶洶，在去年6月取得金管會許可專營電支業務後，兩家業者將在今年3月28日前向金管會申請核發營業執照，目前全家投資的全盈支付已搶先向金管會遞件，由金管會審核中。

全家、全聯已預計將來要採行電支通路共享，不僅節省店家重覆金流串接的成本，更重要的是兩大通路攜手將支付場景做大，在生態圈為王的世代，將更有利兩家業者快速打入電支市場。市場預期若兩家順利取得電支營業執照，最快今年底可望看見市場掀起一波新戰爭。（編輯：林淑媛）1110213