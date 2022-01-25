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零售業支付大戰 美廉社攜手7-11迎戰全聯全家

2022/1/25 13:21
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（中央社記者江明晏台北25日電）疫情催化數位轉型，三商家購旗下美廉社持續布局行動支付，今天宣布攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，與OPEN錢包、icash Pay合作。業者分析，未來將形成美廉社結合7-11迎戰全聯、全家的零售支付大戰。

超市龍頭全聯與超商二哥全家便利超商，日前宣布合作，旗下「全支付」與「全盈支付」通路共享，到全家購物可用PX Pay、到全聯購物亦可使用Fami Pay，超商與超市聯手搶攻零售市場。

面對全聯、全家積極進攻社區零售支付商機，美廉社也在今天宣布攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，與OPEN錢包、icash Pay合作，形成兩大社區零售支付陣營對抗之勢。

三商家購2021年營收成長近6%，旗下美廉社自2018年起，5年內集結全台近13家行動支付業者，打通各種支付環節。

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去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，美廉社除了穩定貨源量能，更主動配合政府設立抗漲專區，也持續倡導結帳零接觸，並積極與各大外送平台與電商聯手，從街口好鄰居變雲端「柑仔店」。

回顧2021年美廉社在電子支付領域表現，三商家購指出，非現金交易金額年成長率超過3成，占整體業績近20%。排名依序為信用卡、悠遊卡、LINE PAY、Pi錢包。（編輯：楊蘭軒）1110125

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