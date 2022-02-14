元月營收寫佳績 詩肯寶陞看旺今年營運

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（中央社記者江明晏台北14日電）受惠家具汰舊換新潮，詩肯1月營收寫歷史新高，並預期今年營運有望再創佳績；主要市場在美國的地板銷售寶陞1月營收為同期新高，看好美國房市熱絡，居家裝修市場成長力道良好。

受惠農曆年前家具汰舊換新潮，台灣連鎖家具龍頭詩肯1月營收達3.45億元，年成長12.93%，更創下單月歷史新高紀錄。

展望今年營運，詩肯表示，去年即便受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有約3個月的三級警戒時間，但房市交易仍然相當熱絡。今年1月雖因春節因素，交易量相對較少，但預估年後房市即會回溫，因此仍看好整體市場的蓬勃發展，加上展店腳步不停，全年營運有望再創佳績。

主要市場在美國的地板品牌及室內建材銷售商寶陞1月合併營收達1.71億元，受惠旗下加州、德州區域分銷商業務動能逐步顯現，帶動1月營收較去年同期的1.32億元成長29.94%，並寫下歷年同期新高水準。

寶陞表示，觀察美國整體房市購屋需求仍保持熱絡，由於美國成屋庫存水位偏低，整體居家裝修市場有望隨著新屋開工、成屋改建市場需求，同步保持良好成長力道。

展望2022年第1季，寶陞觀察目前亞利桑那州及猶他州等區域業務接單表現仍保持良好需求，透過集團持續發揮多元居家裝修建材產品採購、豐富旗下產品線、以及透過參展與擴增零售商等布局，增添集團拓展大型專案業務接單。

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客思達-KY公布1月合併營收5.69億元，較上一年度同期減少24.55%，若以功能性貨幣美元表示，2022年1月合併營收較去年同期減少23.64%。

客思達-KY表示，由於美國家具商品價格上漲，影響消費者購買家具意願，加上美國國內和國際供應鏈動態、勞動力短缺和貨運仍然存在挑戰與瓶頸，致2022年1月合併營收較去年同期下滑，後續將持續優化各項管理平台，降低營運成本，並持續推動新零售營運模式。（編輯：楊蘭軒）1110214