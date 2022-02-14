旺季帶動 橘子辣椒宇峻等遊戲股1月營收雙增

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）農曆春節旺季效應下，包括遊戲橘子、紅心辣椒、宇峻、網龍等遊戲類股元月份均繳出月比及年比雙成長成績。

橘子集團表示，元月為遊戲產業傳統旺季，主力產品以及其他多款遊戲皆推出寒假活動，推升1月份合併營收營收雙增，來到新台幣11.2億元，月增68.5%，年增19.3%。

橘子表示，除了「新楓之谷」等多款遊戲推出改版活動外，香港遊戲橘子收入也月增155%；另外，旗下GASH交易金額月增72%、新增會員數月增297%。橘子支付則因推出通路檔期活動，挹注1月份交易金額較去年同期成長207%、交易筆數成長52%。

2022橘子嘉年華春節版直播節目則獲近600萬總觀看次數，最高同時在線人數達2.6萬，皆優於上屆。

辣椒元月營收回升至503萬元，月增22.45%，年增166.26%；辣椒表示，今年將有3款新遊戲推出，包括近期取得代理權的「我叫MT：經典再現」手遊，預計將於第一季底推出；7月將推出日系跨平台射擊對戰遊戲「Project E」，而另一款與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊「純潔魔法少女」，預計在第4季上線。

搶搭NFT熱潮，辣椒表示，旗下轉投資公司碩辣椒研發的模擬股市遊戲「股神」將在3月底4月初推推NFT相關商品，另外「純潔魔法少女」也在規劃NFT相關商品。

宇峻2022年1月營收1.59億元，月增31.75%，年增38.26%，創歷年同期新高。

宇峻表示，1月營收動能主要來自「寶島娛樂城」、「拉斯維加斯娛樂城」，「三國群英傳M」成長也不錯。預計2月初尚在過年期間，休閒遊戲可望維持高檔。

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宇峻表示，今年兩款休閒遊戲「寶島娛樂城」、「拉斯維加斯娛樂城」將陸續推至美國、日本、東南亞等市場，預期營運貢獻將優於2021年。

網龍元月營收3299萬元，月增22.99%，年增30.93%；網龍今年規劃至少有兩款自製研發手遊推出，「天子傳奇S」推出時程照預期在發展，會依行銷規劃先推事前登錄，「尋秦記」則會在其後接續推出。未來還會有一款「吞食天地」系列新作，將遊戲結合NFT功能，會是一款全新的遊戲。（編輯：黃國倫）1110214