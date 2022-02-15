ESG投資需求增 MSCI評等擬納400家上市櫃公司

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（中央社記者吳家豪台北15日電）指數編纂公司MSCI（明晟）發布ESG趨勢報告邁入第10年，MSCI台灣區業務負責人暨執行董事陳彥霓今天表示，投資者對ESG及氣候變遷數據的需求變得更殷切，MSCI ESG評等已涵蓋124家台灣上市櫃公司，未來預計擴充至400家。

陳彥霓出席MSCI 2022年ESG（環境、社會、公司治理）與氣候趨勢展望記者會表示，2022年台灣市場將看到資產擁有者、資產管理業者採取更積極且具體的行動，將資金往減碳及氣候變遷風險影響較低、甚至因此受惠的資產移動，建立投資組合也會以符合淨零碳排為目標。

陳彥霓指出，MSCI持續將更多台灣公司納入MSCI ESG評等，截至2022年1月底MSCI ESG評等涵蓋的台灣公司已達124家，超過摩台指的成分股家數，未來預計擴充至400家，但無法預測何時可以達成。

她說，金管會於去年底發布指引，要求所有銀行應自2023年起，依據TCFD（氣候相關財務資訊披露工作組）標準辦理前一年度氣候風險相關財務揭露，並要求上市櫃公司編製2022年永續報告書時，須採用TCFD標準進行揭露。

MSCI ESG與氣候研究部亞太區主管王曉書表示，亞太地區與新興市場過去3年在ESG評等都有提升，部分企業早期對ESG理解可能不足，現在已明顯提升，在評等取得進步，台灣市場也看到更多上市公司的ESG評等上升。

2021年是ESG投資具突破性的一年，MSCI數據顯示，去年第3季追蹤MSCI ESG指數的指數股票型基金（ETF）管理資產達1796億美元（約新台幣5兆元），年增1.52倍。

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MSCI在2022年ESG趨勢報告中指出，一些企業將透過供應鏈推動其他企業實現淨零排放，發生「新亞馬遜效應」。以網購平台亞馬遜為例，為達成淨零排放目標，亞馬遜將要求供應商減少碳排，這些供應商包括全球主要的硬體供應商與半導體公司，例如聯想、惠普、英特爾及台積電（2330）等。

報告指出，這些供應商即使未承諾實現淨零排放，也不得不定出目標，投資人也將留意供應鏈上下游關聯企業的減排情況。（編輯：張均懋）1110215