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智邦深圳廠因疫情暫時停產 影響2月營收5%

2022/2/15 20:19
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（中央社記者潘智義台北15日電）網通廠智邦科技今天表示，深圳廠因當地疫情暫停生產，預計減少2月產量10%，預估對2月營收影響5%，智邦表示，生產主力已移到台灣的竹南廠，調度上沒太大問題。

智邦今天發布重大訊息，代重要子公司昊陽天宇公告，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暫時停工，主因深圳市寶安區石岩街道其他公司發現確診案，配合地方政府要求石岩街道內所有工廠暫時停工。

智邦主管接受電訪時說明，子公司昊陽天宇即深圳廠，生產企業用交換器、Wi-Fi等產品，目前生產主力已移到台灣的竹南廠，所以調度上沒太大問題。

智邦指出，深圳廠暫時停產，僅2月產量受到影響，預計減少2月產量10%，對2月營收影響5%；將透過產能調配，彌補深圳廠造成的產能損失，預估對全年財務、業務無重大影響。

智邦強調，深圳市寶安區石岩街道其他公司發現確診案，目前約20幾例，狀況已經控制，疫情也已趨緩；智邦的深圳廠員工都有篩檢，做好防疫工作。（編輯：張均懋）1110215

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