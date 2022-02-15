房地產去年預售成交達1.28兆元 新北市占2成

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（中央社記者蔡芃敏台北15日電）2021年房地產市場熱絡，預售成交揭露金額高達新台幣1.28兆元，新北市總成交金額達2670億元，為全台最高。房仲指出，政府為了抑制投機，擬禁止預售換約，當政策明朗後，預估轉手潮將出現。

信義房屋統計實價預售揭露資料，去年預售成交揭露金額高達1.28兆元。其中，交易金額最高的區域是新北市，總成交金額達2670億元；交易件數最多的是桃園市，預售揭露件數將近2萬筆；台北市成交價格最高，平均單價達每坪90.86萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從實價登錄預售揭露資料可發現，六都平均總價都站上千萬元，千萬預售屋在六都已經相對普遍。

統計顯示，台北市去年實價預售一年件數約4495件，平均成交總價3668萬元，平均單價每坪90.86萬元，房價位居六都之冠。

新北市人口最多，且每月移轉棟數也居六都、全台之冠，去年預售揭露金額也是六都之冠，達2670億元；新北市去年預售平均總價為1625萬元，平均單價每坪45.11萬元。

曾敬德指出，去年預售市場交易狀況火熱，吸引許多資金投入；不過政府為了抑制投機，擬推出預售禁止換約的政策，當政策逐漸明朗後，預估將出現一波轉手潮。（編輯：張良知）1110215