Garmin迎3缺挑戰 導入智慧製造拚成長

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（中央社記者江明晏台北16日電）穿戴裝置品牌Garmin表示，面臨科技業缺人、缺料、缺貨櫃3缺挑戰，持續導入智慧製造，今年力拚雙位數成長；Garmin繼前進台南設廠外，近期也在新店寶高園區設置研發中心。

穿戴裝置品牌Garmin今天舉行發表會，在台推出Fenix 7系列GPS腕錶，主打專利太陽能科技電池，續航表現成長近300%。

Garmin亞洲區行銷與業務資深協理林孟垣表示，穿戴裝置市場呈現金字塔型的發展，Garmin有10萬元左右的精品錶，過去推出200美元的智慧手錶也幫助Garmin打開銷量放大量能。

他表示，Garmin自2020年開始推出太陽能錶，由於優化電池續航表現，受到市場青睞，量能幾乎是翻倍成長，過去一年受到疫情驅動，穿戴裝置銷量成長，Garmin不重複用戶人數也成長30%。

Garmin一直選擇將研發實驗中心與產線根留台灣，95%產品製造都在台灣完成，鑑於全球市場需求高漲，去年進駐台南南科樹谷園區擴廠。

林孟垣表示，台南廠目前產能利用率還不高，但對紓解先前的供貨緊張很有幫助，先前釋出的千人職缺需求，已在1個月內招募完畢，不過觀察近年高科技業出現「人才荒」，加上疫情後發生的缺料、缺貨櫃問題一直沒有完全解決，導致需求和供給仍存在3成左右的落差。

為因應相關狀況，Garmin持續導入智慧製造，提高自動化生產比率來解決，看好今年穿戴市場仍有雙位數的增幅，Garmin將力拚達到優於市場的表現。

此外，繼林口、中壢、汐止、台南廠之外，Garmin也在新店寶高智慧產業園區設置生產研發基地，主要聚焦研發工作。（編輯：張均懋）1110216