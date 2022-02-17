移工留才方案 工總：製造業缺工可達超前部署效果

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（中央社記者曾智怡台北17日電）行政院會今天通過移工留才方案，未來移工、僑外生符合條件者可申請永久居留。工總表示，包含電子零組件在內，整體製造業近年缺工嚴重，預期南科茁壯後更將產生大量人力需求，樂見此方案上路，達超前部署之效。

移工留才方案預計4月底前上路，未來在台工作滿6年以上移工，及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。

全國工業總會秘書長蔡練生告訴中央社記者，過去製造業移工從不熟悉業務到培養專業能力已耗費多年，但最後還是得離開台灣，且多半前往韓國等地繼續工作，「變成我們一直幫他們訓練人才，對企業是損失」。

蔡練生指出，整體製造業都有移工需求，目前移工在台限期12年，能做到12年，多已達中階幹部等級，代表工作表現優異，企業才願意續聘，無關乎業別，「以個人表現來思考，你有需要就把他留下來」。

工總補充，尤其電子零組件、材料發展、資通訊產業中高階人才需求殷切；待未來南科茁壯，將產生大量人力需求，樂見政府看準此趨勢的超前部署。

全國中小企業總會理事長李育家表示，生產製造業估將受惠，「不然一直換人又不曉得是否適合」，對電子業、工具機產業等技術性產業應都有幫助，至於紡織業多在國外設廠，可能較無相關人力需求。

從人力銀行角度觀察，21世紀人力資源管理顧問有限公司副董事長劉美葵表示，受疫情影響，截止去年12月止，在台移工人數僅66萬9992人，缺工狀況日益嚴重。面對全球都在上演的搶工大戰，外籍中階技術人力已成為台灣社會不可或缺的生力軍。

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Yes123求職網發言人楊宗斌表示，去年台灣總缺工高達24.8萬人，以製造業缺工11.9萬人最多，若依職類觀察，最缺的不是白領，也不是藍領，而是技術員、技藝工作人員，職缺數達13萬1000人。

楊宗斌指出，近年國內少子化、高齡化嚴重，尤其很多社會新鮮人較不願從事辛苦、危險產線工作，寧可領較低薪的白領工作，導致缺工聲頻傳。廠商也因疫情關係，難大幅引進移工，若能將待在台灣多年的中高階技術移工轉變成永久居民，可減輕缺工問題。（編輯：張均懋）1110217