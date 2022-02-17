疫情推升家用寬頻需求 中高資費申辦量月增3成

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（中央社記者蘇思云台北17日電）後疫情時代，民眾居家時間增加，也推升家用寬頻的需求，有線電視業者瞄準需求推出多元服務，中嘉數位推出優化網路穩定度方案，帶動中高資費申辦量月增3成。

疫情導致民眾在家時間變長、生活型態也被迫改變，為了減少實體接觸造成病毒傳播，舉凡上班、購物、影音娛樂等需求皆轉而透過網路進行，也深化民眾對家用網路的倚賴、推升家用寬頻的普及率。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，有線電視業者去年全年積極開拓固網寬頻新商機，2021年增加的寬頻用戶數達24.8萬戶，成長率達12.2%，遠高於電信業者增加的5.2萬戶。

中嘉數位今天發布新聞稿，觀察民眾居家生活時間變長，不僅對網路需求的大幅增加，對於收訊品質的要求也更高，中嘉也推出優化家中無線網路訊號穩定度的「大戶人家方案」。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，中嘉透過大戶人家方案，以實惠價格、專業到府評估安裝以及免加價的Mesh設備來提升用戶的連網生活品質，今年1月上市以來得到很好的迴響，帶動中高資費申辦量月增長3成，即日起網路及實體門市都可申辦。

中嘉數位表示，大戶人家方案每月只需699元起，就可有300M以上光纖上網服務，1G也只須999元，消費者不用手動切換尋找訊號，申辦方案無須加價即可享有Wi-Fi Mesh設備，合約期滿後設備將歸用戶所有，不用返還。

凱擘大寬頻也推出光纖上網吃到飽加上Disney+無限看雙飽方案，申辦就享獨家好禮，再抽限量公仔，凱擘A1 Box也新上架「國圖到你家」數位服務，民眾隨時可透過家中電視輕鬆閱讀。

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大豐電也表示，疫情帶動消費者強勁的寬頻申裝需求，截至去年9月底止，大豐整體寬頻用戶數已超越12萬戶。大豐2022年以「虎速全開」方案滿足消費者需求，凡新申裝有線電視加上360M以上寬頻服務的客戶，將可免費使用新一代雙模機上盒t.Gateway。

台北市有線電視業者北都TaipeiNet也推出新客戶申辦光纖上網含有線電視同享方案，可以直接獲得家樂福禮券2000元，另外再享LINE TV一季的VIP會員，申辦上網300M以上也送出多種家電。（編輯：趙蔚蘭）1110217