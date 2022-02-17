安永調查：1740家上市櫃公司 家族企業占54%

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（中央社記者謝方娪台北17日電）安永聯合會計師事務所今天發布「家族治理對家族企業傳承影響」調查報告，安永指出，台灣1740家上市櫃公司有54%為家族企業，其中僅9.8%受訪家族企業設有股權轉讓限制。

安永攜手政大商學院發布「家族治理對家族企業傳承影響」年度調查。根據台灣1740家上市櫃公司2020年及2021年年報資料，安永調查判斷，台灣上市櫃公司中有54%為家族企業。

安永表示，家族企業常見擔憂為家族成員持股外流以致所有權及經營權易手，不過調查發現僅有9.8%受訪家族企業設有股權轉讓限制，原因為家族對現行股權架構多數未規劃運用閉鎖性公司或信託等可限制轉讓的工具，但63.9%家族企業滿意目前持股方式。

從家族治理面向觀察，調查顯示，最需要強化的第一件事是完善家族接班計畫，比例達33%；其次為傳承家族願景和價值觀，比例達24%，第三為家族規範與責任的訂定及制度化，比例達16%。

有62.3%受訪家族企業設有接班人計畫，57.4%表示直接安排接班人進入家族企業內，42.6%希望接班人先到外部企業磨練；另受訪家族企業認為接班人須具備的重要特質為正直誠信的人格特質、創新及企業變革能力及經營獲利能力。

針對家族財富治理，有51%受訪企業表示僅透過贈與進行，沒有特殊規劃家族的財富，另有21%透過保險或信託。

安永量化問卷調查以台灣上市櫃公司家族企業為母體，共發放108份問卷，取得61份有效樣本，調查對象主要為企業董事長或企業創辦人，占比62%；質性訪談則與5家家族企業董事長、總經理進行面對面深度訪談。（編輯：張均懋）1110217