俄烏持續緊張 法人估台股走勢高檔震盪

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法人指出，俄烏邊境持續緊張，外在變數仍影響台股走勢。不過多頭格局未遭破壞，預計維持高檔區震盪整理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股18日終場跌勢收斂，下跌36.22點。法人指出，俄烏邊境持續緊張，外在變數仍影響台股走勢。不過多頭格局未遭破壞，預計維持高檔區震盪整理，投資人可聚焦漲價、產業成長題材股與高殖利率股。

台股加權指數18日一度急跌170點。不過，在航運及觀光等族群撐盤下，終場跌勢收斂，下挫36.22點，以18232.35點作收，成交值新台幣3028.89億元，週線下挫78.59點，跌幅約0.43%。

烏克蘭和俄羅斯局勢緊繃，且市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）3月如期升息，美股18日收黑。其中，道瓊工業指數終場下跌232.85點，以34079.18點作收；標準普爾500指數下跌31.39點，收在4348.87點；那斯達克指數下跌168.65點，收13548.07點；費城半導體指數下跌38.302點，收3384.297點。

法人分析，俄烏邊境緊張，情勢仍不明朗，台股仍力守10日線約18134點與月線18140點，短多格局並未破壞，仍有機會震盪向上。不過類股強弱表現分明。外在變數對盤勢仍有影響，要立刻創高不易，短線維持高檔區震盪格局，可聚焦漲價、產業成長題材股與高殖利率股。

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