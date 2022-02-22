Garmin去年營收獲利齊創高 今年營收看增1成
2022/2/22 13:30
（中央社記者江明晏台北22日電）穿戴品牌Garmin公布2021年全球財報，全年營收與營業利潤雙創歷史新高，每股盈餘5.82美元，較2020年成長13%，看好今年需求持續暢旺，預期全年營收將較2021年成長10%。
Garmin財報顯示，去年第4季在航空領域年成長13%、航海領域年成長14%、車用導航領域年成長21%帶動下，營收達13.9億美元。
累計Garmin去年營收達49.8億美元，較2020年成長19%，連6年成長。去年營業利潤12.2億美元，較2020年增加16%，雙創歷史新高。營收毛利率58%、營業利率24.5%，稀釋後每股盈餘（EPS）達5.82美元新高，較2020年成長13%。
另外，Garmin於2021年收購航海通訊系統設備與服務公司Vesper Marine，持續擴大航海生態系版圖。
Garmin總裁兼首席執行長派伯（Cliff Pemble）表示，展望2022年，預期全年營收將達55億美元，較2021年成長10%。
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後疫情時代，全球健康意識成長，擁有完整健康監測功能的智慧穿戴市場需求高漲，Garmin持續於全球拓展製造能力，至今全球員工數近1萬9000名，較2020年成長16%，並長期以台灣作為主要生產基地，於2021年擴廠投資進駐台南樹谷園區。
為強化員工福利與留才，Garmin台灣於2021年10月公布全新友善職場育兒補助政策，新的年度也將持續招募包含研發與技術工程、資訊科技、生產與製造工程、經營管理、業務與行銷等跨領域人才。（編輯：楊蘭軒）1110222
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