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外資賣超386.63億元 大砍晶圓代工及航空股

2022/2/22 17:36
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（中央社記者張建中台北22日電）台股今天開低走低，指數一度大跌381點，滑落至17840.38點，終場跌幅收斂，收在17969.29點，下跌252.2點。外資賣超新台幣386.63億元，以晶圓代工及航空股為主。

烏克蘭危機升高，重創市場信心，台股在電子、金融及傳統產業股幾乎全面下挫下，指數收在17969.29點，大跌252.2點，跌幅1.38%，失守17983點季線，不過隨著低接買盤湧入，大盤留百餘點下影線，成交值3365.08億元。

外資及陸資今天賣超386.63億元，自營商賣超93.91億元，投信買超37.76億元；三大法人合計賣超442.78億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超聯電最多，達4萬2766張；也賣超台積電1萬2998張。在外資賣超影響下，聯電及台積電今天股價分別下跌1元及5元，跌幅分別為1.86%及0.79%；其中，台積電單日市值縮水1296億元，滑落至16.25兆元。

外資還賣超長榮航3萬725張，居賣超第2名；賣超華航2萬1654張，居賣超第5名。長榮航與華航今天股價表現則不同調，長榮航股價尾盤震盪走高，由黑翻紅，收在32.95元，上漲0.55元，漲幅1.7%；反觀華航股價收在28.45元，下跌0.55元，跌幅1.9%。

外資其餘賣超前10名有群創、開發金、新光金、元大台灣50、國泰台灣5G+及國泰智能電動車。

外資買超期街口布蘭特正2最多，達1萬3074張，激勵期街口布蘭特正2攀高至15.53元，勁揚7.4%。分析師王兆立認為，可能考量烏克蘭局勢緊張可望激勵國際油價走高。

外資其餘買超前10名有華通、華邦電、富邦NASDAQ反1、旺宏、大同、長榮、榮運、定穎及興富發。

王兆立表示，台股今天量能擴大，指數較大幅度回檔，且失守季線支撐關卡，難免會引發投資人擔心。若烏克蘭與俄羅斯的衝突未引爆大規模武力衝突，台股不排除可能維持箱型整理走勢，投資人不須過度憂心。（編輯：黃國倫）1110222

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