牧德營運審慎樂觀 爭取高階製程擴產商機

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（中央社記者江明晏台北23日電）AOI檢測大廠牧德科技表示，2022年重點產品中，放眼第一高階電測機市場需求，牧德在載板與硬板的缺口已突破，將積極爭取主力客戶高階製程的擴產需求。

牧德科技今天舉行法人說明會，董事會通過2021年合併財務報告，毛利62%，每股稅後盈餘18.51元，較2020年每股稅後盈餘15.02元，增加3.49元。

牧德董事會決議通過2021年下半年度盈餘配發10元，其中1元由資本公積配發。另外，2021年上半年度盈餘已於1月14日發放2元，2021年共配發股利12元。

牧德總經理陳復生表示，2022年重點產品中，主要包括兩大方向，第一是高階電測機市場需求仍有新台幣60億元規模，牧德產品在研發中，預計2022年持續驗證；第二是載板與硬板的缺口已突破，如推出高速版AVI，在效能上提速為客戶提升效率。

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展望2022年，陳復生指出，5G、電動車與高速運算等應用推波助瀾下，PCB需求轉強，HDI與IC載板供不應求，產業紛紛提出擴產計畫與產業升級因應，牧德積極爭取主力客戶高階製程擴產需求。

牧德去年整體營收成長15%，在中國區域營收年減4%，台灣地區營收年增達166%，來自載板市場持續擴充，陳復生指出，目前訂單能見度審慎樂觀，營收預估穩健，在載板設備的市占率已從5到10%上升到30%。（編輯：張均懋）1110223