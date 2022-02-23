受惠年前採購潮 零售業1月營收寫歷史新高

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）經濟部今天表示，受惠農曆春節前的採購高峰，111年1月零售業營業額攀升至新台幣3922億元，寫下歷史新高，年增6.4%；餐飲業則隨著民眾恐慌心態降低，聚餐商機湧現，營業額為762億元，年增8.7%，為連續4個月正成長。

經濟部統計處下午公布111年1月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆1131億元、年增11.9%；零售業為3922億元，創歷史新高，年增6.4%；餐飲業為762億元，寫下歷年同月次高紀錄，年增8.7%。

統計處副處長黃偉傑指出，春節檔期帶動精品、冬衣、鞋類買氣升溫，也是年菜、生鮮蔬果、春節禮盒採購高峰，加上今年與去年春節落點時間不同，一舉推升布疋及服飾品零售業、電子購物及郵購業、綜合商品零售業等表現，分別年增15.7%、10.1%、9.1%。

進一步觀察綜合零售業組成，發現超級市場年增17.1%、量販店12.5%，呈現雙位數成長；百貨公司則為6.6%、便利商店5.9%。

不過，若與上月相比，百貨公司呈現月減，減幅達11%，反觀量販店，卻是月增30%，黃偉傑指出，去年搭配振興五倍券，部分百貨公司將週年慶延後至12月，墊高比較基期，加上今年1月國內疫情轉趨嚴峻，部分百貨公司自主停業消毒，影響業績表現。

量販店則受惠年前採購及贈禮商機，因此較上月增加30%。

餐飲業方面，黃偉傑分析，隨著疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，春節為聚餐旺季，加上外帶年菜及年節禮盒熱銷，帶動整體營業額走揚，年增8.7%，也是連續4個月正成長。

由於國內疫情趨緩、3月將放寬邊境管制措施，包括開放商務人士入境條件，黃偉傑認為，若疫情能控制住，加上國境即將開放，內需產業應會更活絡。

不過，俄國與烏克蘭局勢緊張，恐造成國際原物料價格走揚，進一步造成全球性通膨，必須密切關注，黃偉傑認為，政府會採取措施防止通膨惡化，依照主計總處估計，通膨壓力會在下半年減輕，內需表現應會朝正面方向前進。

至於批發業，黃偉傑指出，全球經貿持續成長、新興科技需求暢旺，加上國際原物料及部分產品價格續居高檔，挹注批發業營收表現。

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展望未來，黃偉傑分析，零售業進入年節後的銷售淡季，營業額恐較上月少，但在國內疫情逐步趨緩及新商場加入營運的刺激下，可望持續成長，預估2月營業額年增1%至4%；餐飲業則隨著民眾出遊與聚餐意願提升，加上業者推出新品牌及擴大商品銷售通路，同樣有望持續成長，預估2月營業額年增4%至7%。

批發業則受惠新興科技應用續強、原物料價格居高不下，預期年增13%至16%。（編輯：趙蔚蘭）1110223