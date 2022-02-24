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傳英特爾德國建晶圓廠 投資金額至少2.5兆

2022/2/24 07:35（2/24 07:42 更新）
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德國媒體盛傳，美國晶片龍頭英特爾計劃在德國東部興建大型晶圓廠。（中央社檔案照片）
德國媒體盛傳，美國晶片龍頭英特爾計劃在德國東部興建大型晶圓廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林育立柏林23日專電）德國媒體盛傳，美國晶片龍頭英特爾計劃在德國東部興建大型晶圓廠，預計下週正式對外宣布。

歐盟執委會8日公布晶片法案，準備透過補貼打造自主的半導體產業鏈，歡迎英特爾（Intel）和台積電等大廠到歐洲投資。

德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）引述知情人士報導，英特爾已決定在德國東部薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的首府馬德堡（Magdeburg）興建大型晶圓廠，預計下週正式對外宣布。

馬德堡在地的公共媒體「中德廣播公司」（MDR）今天也引述消息人士指出，英特爾已選定馬德堡西郊的一塊大型工業區用地設廠，總投資金額介於800億歐元（約合新台幣2.5兆元）和900億歐元之間。這也是原屬東德的薩克森-安哈特邦兩德統一以來規模最大的投資案。

去年9月英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受法蘭克福廣訊報訪問時曾表示，英特爾計劃在歐洲投資新的晶圓產能，選定廠址後第一階段先建2座晶圓廠，之後持續增建，最後一共蓋8座，每座投資金額100億歐元，總投資金額800億歐元。

至於新廠落腳何處，當時季辛格沒有透露，僅表示德國、法國、義大利、荷蘭等國共有70處在爭取。（編輯：高照芬）1110224

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