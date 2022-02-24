工具機聯展 法商施耐德電機秀智慧製造人機介面

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）能源管理及自動化法商施耐德電機旗下品牌Pro-face，攜手鑫達懋業參加兩大工具機聯展，以「智慧製造」為核心主題，現場展示基本型人機介面產品，盼協助台灣工具機產業轉型升級。

台灣兩大機械與工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，持續在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

針對此次聯展，施耐德電機也盛大參展，現場展出基本型人機介面全新版本，應用人機中樞體系架構的概念，透過人機介面與現場各種設備連結，即時收集機械資訊，同時可將資料整合上傳至上位系統，進一步監控或分析運用，協助企業將既有機械設備和製程數位化；員工及操作人員透過平台，可即時監控設備的生產效率，甚至能透過機器學習技術，進行工具機的預測保養。

施耐德電機工業自動化事業部總經理林秀珍透過新聞稿指出，台灣工具機產業具有強大發展能量，在全球市場高度競爭挑戰下，除了建構更強韌的產業鏈，如何強化軟硬體整合、逐步邁向高值化與智慧化轉型，成為目前台灣工具機產業所面臨的關鍵挑戰。

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施耐德電機及旗下品牌Pro-face進一步將工業自動化解決方案應用在工具機產業，攜手金屬加工設備商凱柏精密機械，共同開發結合門型機械手，以及結合物聯網功能的智慧工具機；施耐德電機也運用機械學習的模型運算，開發出刀具磨耗預知系統，可監控並預測刀具的磨耗狀況，提升加工效率與品質。

施耐德電機也與國立勤益科技大學產學合作，勤益科大示範產線導入施耐德電機的工業擴增實境顧問（AOA, Augmented Operator Advisor）軟體，藉由擴增實境技術讓學生模擬操作學習，同時搭配相關軟體的程序指導功能，引導現場人員準確地操作每項步驟，可降低75%人為疏忽，也減少83%的人員培訓時間。（編輯：楊凱翔）1110224