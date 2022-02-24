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微軟台灣資料中心建置中 擬引進緯穎冷卻系統

2022/2/24 15:35
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（中央社記者吳家豪台北24日電）微軟2020年10月宣布將設立台灣首座、全球第66座Azure雲端資料中心，台灣微軟首席營運長陳慧蓉今天表示，正按照計畫建置中，微軟與緯穎合作的沉浸式冷卻系統正在美國資料中心測試，如果適合台灣資料中心也會引進。

針對台灣資料中心潛在客戶，台灣微軟雲端平台事業部副總經理蔡維彬透露，已經有大廠來洽談，包括學校也有興趣，甚至有客戶表示資料中心一上線就要立刻使用，但資料中心完工啟用時間仍無法確定。

去年10月宏泰電工公告出售桃園南崁近7000坪土地予台灣微軟，外界推測將用於建置資料中心。台灣微軟當時僅低調回應，這批土地購置是微軟持續投資台灣計畫的一部分，並未說明用途。

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陳慧蓉今天出席台灣微軟2022年度計畫分享會表示，微軟在台建置全球第66座資料中心，不只看營收可以成長多少，重點是希望受到法規高度限制的產業，因為在地資料中心的關係，可以有更多機會擁抱雲端；同時也希望對低延遲度、高規格有需求的製造業，能在營運和績效上做得更好。

她強調，微軟一直以來深耕台灣，不只建置資料中心，更要透過雲端技術，帶著台灣企業一起邁向全世界。（編輯：郭無患）1110224

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