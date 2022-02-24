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立積去年獲利衰退 WiFi主晶片短缺估今年下半年緩解

2022/2/24 17:31
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（中央社記者張建中新竹24日電）射頻晶片廠立積去年營運大受WiFi主晶片短缺影響，稅後淨利新台幣4.65億元，年減46.3%，每股純益5.26元。立積預期，WiFi主晶片短缺今年下半年可望緩解。

立積下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。受WiFi主晶片供應短缺影響，立積去年下半年營收逐季滑落，全年總營收53.16億元，年減0.63%。

因提列存貨跌價損失及供應鏈漲價影響，立積去年第4季營運由盈轉虧，全年稅後淨利驟降至4.65億元，年減46.3%，每股純益5.26元。

立積副總經理黃智杰說，今年第1季WiFi主晶片缺貨情況還是沒有緩解，不過第1季出貨不會比去年第4季差，預期營運谷底將落在去年第4季至今年第1季間。

黃智杰表示，WiFi主晶片交期已從52週縮短到36週，可視為主晶片供應回升的跡象，預期今年下半年WiFi主晶片短缺情況可望緩解。

他說，WiFi主晶片短缺已影響到立積的利用率，立積才會減少對上游代工廠投片因應，目前與供應商協商調降價格，以降低成本。（編輯：趙蔚蘭）1110224

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