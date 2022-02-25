鴻海攜鴻華與三地集團 3/3電動巴士高雄交車

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海電動車布局有新進展，鴻海集團、鴻華先進和三地集團將在3月3日於高雄市政府舉辦「鴻華Model T 電動巴士交車儀式」，代表鴻海電動巴士跨出一大步。

鴻海今天也公布交車儀式主視覺圖片，以藍色為底擘畫出港都的天際線，運用高雄市市徽的金黃色、桃紅色、綠色，結合鴻華先進、三地集團Logo顏色，強調交車儀式活動主軸。

在視覺上，鴻海表示，特別加入高雄著名地標85大樓、中鋼大樓、高雄展覽館、高雄港大港橋、高雄流行音樂中心等，呼應Model T電動巴士未來在高雄市區上路後，提供高雄更多元的交通運輸選擇，緊密串連高雄各區。

鴻海集團去年10月年度科技日活動HHTD21（Hon Hai Tech Day）推出3款包括Model C電動休旅車、Model E電動轎車和Model T電動巴士等新款原型電動車。

鴻海與裕隆合資設立的鴻華先進，去年7月與北基國際、高雄客運簽署合作備忘錄，以MIH商用車平台為基礎打造首款電動巴士E-bus，今年將正式加入三地集團旗下高雄客運。

展望今年電動車新布局，鴻海董事長劉揚偉日前透露，今年鴻海科技日將會再推出2款新電動車款，在美國與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產；在泰國電動車產線預計今年動工，規劃1年半至2年完工，最快2024年上半年可量產。

在車用零配件業績，劉揚偉透露，目前看今年業績目標朝向新台幣200億元邁進，不過計畫仍有變數待觀察；至於半導體項目業績目標，朝年成長10%至20%邁進。

鴻海布局中東電動車市場已有新進展，日前公告擬投資5.625億里亞爾（約合1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權。市場解讀，這是鴻海集團與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資電動車公司的一環。

鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資新公司HORIZON PLUS Co.Ltd.（HORIZON PLUS），7日正式成立，規劃在泰國建立新電動車製造工廠，初期年產能規劃5萬輛，逐步擴大到2030年產15萬輛的目標。

印尼布局方面，劉揚偉指出，鴻海1月下旬與印尼企業簽署電動車產業合作備忘錄，預計雙方3月將簽署合約，至於外電報導印尼投資部部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）提到投資金額達80億美元（約新台幣2226億元），劉揚偉表示，這是多方的總投資金額，鴻海是其中一部分。（編輯：楊蘭軒）1110225