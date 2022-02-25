俄烏開戰 法人：對電子金融影響有限 塑化行情可期

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（中央社記者吳家豪台北25日電）俄羅斯進攻烏克蘭牽動全球股市表現，法人認為，俄烏開戰對台灣電子、金融股影響有限，短線油價攀升則有利塑化行情；儘管短期地緣政治不確定因素告一段落，但後續仍有升息、通膨等潛在變數。

台新投顧指出，俄烏戰事升溫，後續仍需觀察國際制裁與俄羅斯、烏克蘭情勢發展；隨著時序接近3月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，預期升息也將持續影響市場，短線台股將區間震盪，以個別題材表現為主。

台新投顧表示，俄烏開戰對台灣電子股影響有限，但地緣政治風險推升油價，有利塑化類股行情表現。此外，截至2021年底，台灣金融業在俄烏曝險額達新台幣2291.71億元，占15家金控總資產0.3%，整體影響有限；若俄羅斯鋼鐵、鋁、鎳受到制裁，將帶動國際鋼市行情。

兆豐投顧分析，俄烏地緣政治不確定因素告一段落，不至於再大幅衝擊市場，但後續仍有通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策轉為緊縮等潛在變數，台股仍可能盤整，可留意投信作帳、高殖利率、低基期原物料股。

外資瑞銀（UBS）指出，歷史上地緣政治危機給投資者帶來的最大風險，來自於反應過度和不夠多元化。地緣政治危機影響市場的確切時間和程度難以預料，但此類事件通常不會阻礙股市中長期上漲。

中信投顧表示，全球半導體原料高度仰賴俄羅斯、烏克蘭的鈀、氖及六氟丁二烯。若因為戰爭，俄羅斯管制出口，恐重創半導體產業；鈀主要生產儲存型快閃記憶體，俄烏供應比重約3成；氖及六氟丁二烯分別是製造雷射、蝕刻晶片的重要原料。

中信投顧進一步指出，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占全球產量10%和國際出口20%；烏克蘭是第5大小麥出口國，占比10%。隨著俄烏戰事升溫，能源、金屬及農產品價格預期將飆升。（編輯：張良知）1110225