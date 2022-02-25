更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄烏開戰 法人：對電子金融影響有限 塑化行情可期

2022/2/25 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）俄羅斯進攻烏克蘭牽動全球股市表現，法人認為，俄烏開戰對台灣電子、金融股影響有限，短線油價攀升則有利塑化行情；儘管短期地緣政治不確定因素告一段落，但後續仍有升息、通膨等潛在變數。

台新投顧指出，俄烏戰事升溫，後續仍需觀察國際制裁與俄羅斯、烏克蘭情勢發展；隨著時序接近3月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，預期升息也將持續影響市場，短線台股將區間震盪，以個別題材表現為主。

台新投顧表示，俄烏開戰對台灣電子股影響有限，但地緣政治風險推升油價，有利塑化類股行情表現。此外，截至2021年底，台灣金融業在俄烏曝險額達新台幣2291.71億元，占15家金控總資產0.3%，整體影響有限；若俄羅斯鋼鐵、鋁、鎳受到制裁，將帶動國際鋼市行情。

兆豐投顧分析，俄烏地緣政治不確定因素告一段落，不至於再大幅衝擊市場，但後續仍有通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策轉為緊縮等潛在變數，台股仍可能盤整，可留意投信作帳、高殖利率、低基期原物料股。

外資瑞銀（UBS）指出，歷史上地緣政治危機給投資者帶來的最大風險，來自於反應過度和不夠多元化。地緣政治危機影響市場的確切時間和程度難以預料，但此類事件通常不會阻礙股市中長期上漲。

中信投顧表示，全球半導體原料高度仰賴俄羅斯、烏克蘭的鈀、氖及六氟丁二烯。若因為戰爭，俄羅斯管制出口，恐重創半導體產業；鈀主要生產儲存型快閃記憶體，俄烏供應比重約3成；氖及六氟丁二烯分別是製造雷射、蝕刻晶片的重要原料。

中信投顧進一步指出，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占全球產量10%和國際出口20%；烏克蘭是第5大小麥出口國，占比10%。隨著俄烏戰事升溫，能源、金屬及農產品價格預期將飆升。（編輯：張良知）1110225

延伸閱讀
韓國配合國際經濟制裁俄羅斯 不考慮另加措施俄烏開戰 朱立倫：和平非常重要勿低估戰爭傷害西方警告：俄軍進逼基輔 擬斬首烏克蘭政府
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀