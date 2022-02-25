會員指App洩個資被詐騙 王品：遭冒名也是受害者

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王品瘋美食App傳出個資遭外洩，王品表示，集團遭冒名也是受害者。（圖取王品瘋美食網頁wowfoods.wowprime.com）

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（中央社記者王揚宇、吳家豪台北25日電）民進黨立委何志偉、新北市議員戴瑋姍今天表示，接獲陳情，民眾使用王品集團旗下的王品瘋美食App，個資卻遭外洩，因而被詐騙集團詐騙，呼籲王品集團負起社會責任、做好資安，並積極面對消費者。

王品表示，近年台灣社會詐騙案件猖獗，不法集團假冒王品集團名義詐騙消費者，王品集團也是受害者。

何志偉與戴瑋姍今天與王品集團個資外洩團訴王姓發起人等人，在立法院召開記者會，作上述表示。

何志偉說，台灣過去5年，因詐騙案件造成的財物損失，超過新台幣24億元，換算下來，相當於全台民眾每人都被詐騙100元；另外，根據內政部警政署資料顯示，110年因個資外洩衍生的詐欺案件中，以「解除分期付款詐欺（ATM）」的手法，就有近4100件，為近4年新高。

戴瑋珊表示，去年7月接獲王品集團詐騙案的受害者陳情，發現王品App個資外洩情形嚴重，詐騙集團可以清楚了解受害者何時到餐廳用餐、點了什麼產品等，而她手上接獲的陳情案，最高詐騙金額達80萬元。

戴瑋珊指出，受害者在與王品集團調解時，王品有時拒不出席，不想理會受害者；此外，王品集團自己沒做好資安維護，還在App中加入免責條款，等同會員發生損失與傷害，都跟王品集團一點關係都沒有。

戴瑋珊呼籲，相關部會應要求大企業做好資安防護工作，王品集團也應站出來維護商譽，積極面對消費者。

王姓團體訴訟發起人表示，詐騙集團能夠完整說出消費時間、金額、地點，讓被害人以為這就是王品集團的客服，如果不是個資外洩，為什麼會有這麼多民眾都接到詐騙電話。

今天受邀出席記者會的行政院消保處消保官黃國源說，陳情人說，有提起消費申訴，但業者不出席，呼籲業者不要漠視消費者權益，要重視企業社會責任。

王品指出，已經發布超過500萬通簡訊提醒消費者，並透過官網及社群網站提醒消費者不要受騙。

王品集團不會打電話給消費者，詢問任何銀行個資，更不會要求消費者到ATM匯款、或線上轉帳。

王品也提醒，消費者若接到任何可疑電話，可立刻撥打165反詐騙專線，向警方報案。（編輯：蘇龍麒）1110225