更多編輯台推薦新聞：
SWIFT是什麼？俄羅斯有多仰賴？被逐出影響一次看
國際

SWIFT是什麼？俄羅斯有多仰賴？被逐出影響一次看

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

俄若被逐出SWIFT 壽險業持有公債恐延長交割期

2022/2/27 22:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北27日電）金管會今天表示，截至今年1月底，壽險業投資俄羅斯曝險金額為新台幣1382億元，高達9成為俄國公債，一旦俄羅斯被西方國家從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統除名，短期內交割時間會延長，長期應有替代方案。

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家達成共識決定將俄羅斯逐出SWIFT。金管會官員表示，一旦俄羅斯被逐出SWIFT系統，短期內交割時間會延長，長期應有替代方案，可能是經由其他國家付款，或找到無需透過SWIFT付款方式來因應。

另外，金管會統計顯示，截至今年1月底止，本國銀行對俄羅斯授信6400萬元、投資50.38億元。

不過，官員表示，此對銀行業沒有直接影響，而是與俄國有貿易往來的進出口商，當進口商沒辦法支付美元，出口商沒法收美元，彼此要另想辦法繞道收付款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金融專家解釋，若有台商要出口產品給俄國客戶，由於銀行必須透過SWIFT系統傳達訊息，一旦俄羅斯的銀行被逐出SWIFT，台商會面臨無法收款狀況，將影響正常貿易進行。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金，也不管理帳戶，會員來自200個國家、約1.1萬家金融機構，提供各銀行迅速、安全、費用不高且即時的溝通管道，為國際資金轉移系統的骨幹。（編輯：黃國倫）1110227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族