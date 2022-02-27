俄若被逐出SWIFT 壽險業持有公債恐延長交割期

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（中央社記者梁珮綺台北27日電）金管會今天表示，截至今年1月底，壽險業投資俄羅斯曝險金額為新台幣1382億元，高達9成為俄國公債，一旦俄羅斯被西方國家從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統除名，短期內交割時間會延長，長期應有替代方案。

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家達成共識決定將俄羅斯逐出SWIFT。金管會官員表示，一旦俄羅斯被逐出SWIFT系統，短期內交割時間會延長，長期應有替代方案，可能是經由其他國家付款，或找到無需透過SWIFT付款方式來因應。

另外，金管會統計顯示，截至今年1月底止，本國銀行對俄羅斯授信6400萬元、投資50.38億元。

不過，官員表示，此對銀行業沒有直接影響，而是與俄國有貿易往來的進出口商，當進口商沒辦法支付美元，出口商沒法收美元，彼此要另想辦法繞道收付款。

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金融專家解釋，若有台商要出口產品給俄國客戶，由於銀行必須透過SWIFT系統傳達訊息，一旦俄羅斯的銀行被逐出SWIFT，台商會面臨無法收款狀況，將影響正常貿易進行。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金，也不管理帳戶，會員來自200個國家、約1.1萬家金融機構，提供各銀行迅速、安全、費用不高且即時的溝通管道，為國際資金轉移系統的骨幹。（編輯：黃國倫）1110227