疫情推升網路用量 2021年行動通訊申訴增2成

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC公布去年12月行動通訊申訴量為461件，去年全年申訴量共6769件，跟2020年全年相比增加2成，NCC分析，主要是因為去年中碰到本土疫情升溫，民眾網路用量大增所致。

國家通訊傳播委員會（NCC）2月底公布去年12月通訊消費申訴分析報告。12月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共284件，占比61.61%，其次為申裝、異動、續約類，共50件，占比10.85%。

NCC統計顯示，5大電信業者去年12月申訴量，整體年減6.8%。如果跟2020年同期相比，中華電信、亞太電信、台灣之星分別微幅增加8%、5%、2%，遠傳、台灣大哥大申訴量則下滑37%、16%。

至於2021年全年申訴量為6769件，跟2020年相比大增2成，NCC分析，主要是因為去年5月本土疫情升溫，全台升至三級警戒，推升5、6月的行動通訊申訴量，6月759件申訴案更創下2年半新高，隨著疫情好轉，7月27日從三級警戒降為二級警戒，讓7月、8月、9月申訴量緩步下滑。

NCC表示，申訴量會增加，主要是疫情升溫時民眾居家上班、上課，行動通訊網路用量明顯成長，加上業者因防疫關係無法到家戶現場改善所致。

NCC指出，為提升服務品質、減少申訴案件數量，持續跟電信業者召開「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，要求業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量，進而促進電信市場的永續經營。（編輯：趙蔚蘭）1110301