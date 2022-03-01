宏達電結盟電信業 預告4月推元宇宙手機

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宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙業界標準還沒有被建立，盼由宏達電做起，他並預告今年4月將推出「元宇宙手機」。中央社記者江明晏攝 111年3月1日

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（中央社記者江明晏台北1日電）宏達電今天宣布，與全球多家電信業者共同壯大元宇宙生態系，亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙業界標準還沒有被建立，盼由宏達電做起，他並預告今年4月將推出「元宇宙手機」。

宏達電於2022全球行動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙概念VIVERSE，並於台灣媒體體驗會上分享與全球電信商及全球獨立軟體供應商的合作，其中包含台灣三大電信，將共同打造全新VIVERSE宇宙新生活。

黃昭穎表示，元宇宙產業業界標準還沒有被建立，希望由宏達電開始做起，盼產業界能響應採用，有助於整個生態系更暢通，宏達電著眼平台經濟，但坦言「目前還很初期」，但與其他後發者相比，宏達電已在全球累積數千家合作夥伴，包括內容、軟體、平台，有B2B和B2C使用情境，也期待愈多人加入生態體系，認為至少未來一到兩年不太會是競爭狀態。

黃昭穎指出，宏達電VR設備銷售穩定，vive pro銷售與預期目標接近，首季和中東、歐洲電信商的合作今年會陸續增加一些，加上B2B的客戶一直有輕薄VR的需求，估計下半年開始發酵。

他也預告，宏達電今年第2季4月將會發表智慧新機，且會和過去不同，會與VIVERSE有緊密連結，也可以說是「元宇宙手機」。

除了與電信商的合作以外，HTC也將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」，聯手高市府及在地業者，將行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，號召市民搶先進駐當「元住民」，打造高雄元宇宙生態系。

宏達電說明，高雄「元宇宙造鎮計畫」目前初步規劃會將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈，並透過HTC「以大帶小」聯手高雄在地相關業者。

HTC與台灣三大電信達成緊密策略合作共識，展開電信商5G服務與VIVERSE平台應用的整合，將打造專屬電信商的元宇宙服務內容，同時並針對5G系統與終端設備共同研發，為5G發展更多元商用服務準備。

黃昭穎表示，除了與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信結為合作夥伴，另外在全球範圍的合作對象更包含中國移動、中國電信、Etisalat、Hutch Group、Zain Group等電信營運商。（編輯：郭無患）1110301