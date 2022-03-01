元宇宙的虛與實 全球中央透視全貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）元宇宙來了，人們未來活在虛擬世界的時間可能遠勝於現實世界，相關產值預估高達8兆美元，美國銀行並將元宇宙列為對人類生活有革命性影響的14項科技之一。登入元宇宙的新世界，你準備好了嗎？

美國作家尼爾．史帝芬生（Neal Stephenson）於1992年創作的小說《潰雪》（Snow Crash）中，使用「元宇宙」一詞，描繪了人類及其化身在虛擬3D空間交流的可能情境。

30年後的今天，元宇宙不再是科幻小說，而是可以打造出展開社交互動、連結多領域的3D虛擬世界，你我都能通過AR、VR等技術，用眼鏡等器材接觸虛實結合的嶄新世界。

「10年之後，你戴的太陽眼鏡可能有種能力，可以把你帶入元宇宙的經驗中。」一家影音遊戲公司執行長對元宇宙的描繪是：「當你經過一家餐館，看著它，菜單就跳到你眼前，而你朋友口中說的東西也會躍然出現眼前。」

臉書和微軟等大型科技公司競相打造元宇宙，開發新的經濟模式。韓國政府看到了商機，主導成立有200多家業者參與的元宇宙國家隊；虛擬學校、彷彿造訪商場的虛擬賣場也在韓國遍地開花。

《全球中央》3月號封面故事〈透視全宇宙〉詳細解說元宇宙的前世今生、虛擬分身以及潮流品牌競逐新商機、電商搶食8兆美元市場與台廠供應鏈吃到大商機等，讓你輕鬆透視元宇宙。

一場大疫深刻改變人類生活與作息，不少人生活頓失穩定，全球吹起濃濃的懷舊風。歐美25歲以下的Z世代懷念昔日美好，開始套上20、30年前流行的寬鬆穿搭，戴起有線耳機，看起當年風靡的影集《六人行》；球員卡蒐集熱潮也回歸，還結合火熱的NFT；大頭貼機、拍立得、泡泡襪重獲日本年輕人目光；而在古風場景裡穿著飄逸漢服，成為中國的新世代風尚。

Z世代透過科技傳播懷舊風，改變「酷」或「潮」的定義，連帶影響X世代與千禧世代懷想舊世界的一切。專題〈懷舊風潮〉除了記錄美國、日本、中國的復古趨勢，也帶大家品嘗韓國的懷舊零食椪糖、聆聽ABBA的音樂傳奇、體驗土耳其浴場的生活哲學，再搭上復古藍皮火車聽濤觀浪，一解煩憂。

本期〈看世界〉接續愛戀水漾城市，走趟華府波多馬克河，找回從容的慢活態度、欣賞北京滿載歷史人文的大運河、造訪倫敦的小威尼斯、施普雷河遊船盡覽柏林風光、重獲生機的馬尼拉巴石河、西貢河上享美食逛胡志明市、徜徉在高雄愛河的水岸綠洲與處處櫻花的東京隅田川。

訂閱《全球中央》一年12期特價1280元，學生訂戶優惠價998元，請電洽(02)2505-1180轉分機896。讀者也可以上網https://www.ysgoshopping.com訂購《全球中央》各期電子版雜誌，每期優惠價79元，歡迎體驗。1110301