亞大美術館特展運用「元宇宙」 讓觀者身歷其境

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亞洲大學現代美術館24日舉辦雙特展開幕活動，展覽特與郭雪湖基金會合作，透過VR體驗「望鄉三態」，讓民眾搶先感受藝術元宇宙，走入藝術家郭雪湖的畫中世界，親身體驗1930年代大稻埕的繁榮。（亞大現代美術館提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）亞洲大學現代美術館即日起至6月5日，舉辦「尋找台灣的色彩」與「老虎不老，福虎生風」雙特展，主辦單位並運用「元宇宙」科技與創意，讓多件名畫「動起來」，使觀賞者身歷其境。

此次特展共展出80件作品，亞洲大學創意設計學院師生，更運用「元宇宙」的科技與創意，運用藝術家名畫，創作出聲光效果十足的「擴增實境」，另與郭雪湖基金會合作，透過「望鄉三態」VR體驗，讓觀賞者走入郭雪湖的畫中世界，親身體驗1930年代的大稻埕繁榮。

特展今天舉辦開幕會，亞洲大學創辦人蔡長海、亞洲大學校長蔡進發、國立台灣美術館館長梁永斐及亞洲大學現代美術館館長潘襎等人皆出席。

蔡長海致詞時表示，藝術、美感教育為人格教育的孕育基礎，「藝術元宇宙」科技將推動未來發展的進步，期許藉由這次展覽，大家能感受到亞大藝術與科技對話的豐碩成果。

潘襎接受媒體聯訪時說，此次特展由國立歷史博物館、台灣各大美術館與基金會等單位合辦，只要來一趟亞美館，就能看見台灣各館令人驚艷的珍貴館藏，透過最新科技，走進畫中世界。

至於特展內容，潘襎說，「尋找台灣的色彩」展部分，有陳澄波、廖繼春、林玉山及馬白水等多名前輩畫家，30多幅精彩作品，讓民眾跟著前輩畫家的眼睛去走訪台灣。

虎年特展部分，潘襎指出，清朝台灣總兵劉明燈草書碑碣「虎字碑」拓本、清末皇族溥心畬「松虎」、台灣國寶級畫家林玉山的「虎嘯圖」等多名名家虎畫，都是必看的作品。（編輯：黃世雅）1110224

亞洲大學現代美術館即日起至6月5日推出雙特展，亞大創意設計學院師生特別運用「元宇宙」先進科技與創意，運用藝術家名畫，創作出聲光效果十足的「擴增實境」。中央社記者蘇木春攝 111年2月24日