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群創校園徵才設未來招募中心 用元宇宙窺廠區全貌

2022/2/21 16:33
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（中央社記者潘智義台北21日電）面板廠群創光電今天宣布，啟動2022群創校園徵才計畫，率先打造業界唯一「未來招募中心」，吸引求職者可親臨元宇宙空間，透過沉浸式虛擬體驗，一窺廠區虛擬現實全貌。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪透過新聞稿指出，此次徵才除一般薪資之外，績效獎金視部門及個人表現而定，鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所優秀人才，更擴大至台大、成大、清大、交大、中字輩學校以及多所科技大學。

彭峻豪表示，群創積極走入校園發掘潛力新秀，推出產學合作、暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等校園深耕計畫，同時推出大學畢業生「極致 獨角獸 計畫」預聘方案，符合資格者將發放預聘獎金10萬元，讓求職新鮮人可優先取得職場門票，立即加入群創團隊，一年後年薪百萬不是夢。

群創透過「未來招募中心」，可快速發掘及網羅智能製造、研發、人工智慧（AI）、大數據及跨域菁英人才，今年更預計擴大招募逾千名生力軍及推出一系列校園深耕計畫，打造新世代人才舞台。

群創強調，今年校園招募推出業界唯一虛擬實境「未來招募中心」，採用擴充實境（AR）、虛擬實境（VR）技術，打造沉浸式虛擬空間，以模擬親臨廠區的方式進行全方位的即時導覽。

群創今年提供具競爭力的薪資水準，大學畢業關鍵職位最高可達新台幣4萬6000元，碩士畢業關鍵職位最高5萬8000元。（編輯：張均懋）1110221

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