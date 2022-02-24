用講的打造元宇宙 臉書揭露AI語音助理計畫

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）臉書母公司Meta執行長祖克柏今天概述打造元宇宙的幾個重要階段。他說，Meta致力人工智慧研發，要透過語言創造各種世界，改善人類與語音助理的對話，並翻譯各種語言。

祖克柏（Mark Zuckerberg）豪賭「元宇宙」（metaverse）將成行動網路之後的接班人。所謂「元宇宙」可讓用戶在虛擬環境中工作、社交、玩樂，是個極具未來性的概念。

祖克柏在Inside the Lab串流直播時表示：「解鎖這許多未來功能的關鍵，就在人工智慧。」

祖克柏說，臉書（Facebook）母公司Meta正致力打造嶄新級別的生成型人工智慧模型，民眾藉口述就能打造世界樣貌。

在預錄的示範影片中，祖克柏展示了被稱為「打造者機器人」（Builder Bot）的人工智慧概念，他以無腳的3D虛擬人偶型態出現在一座島上，並用語音指令創造出海灘，然後加入白雲、樹木甚至野餐墊。

祖克柏並未透露這項計畫的時間表，也未再展示「打造者機器人」的進一步細節。

他說，Meta正致力於人工智慧研究，期盼人們能和語音助理進行更自然的對話，這是朝著人類在元宇宙與人工智慧溝通邁進的重要步驟。

他說，Meta這項CAIRaoke計畫是「徹頭徹尾的神經網絡模型，用來打造裝置上的助理」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110224