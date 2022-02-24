更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新增7本土3人與砂石場群聚有關 境外增73例【直播】
首頁 / 科技
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/127

用講的打造元宇宙 臉書揭露AI語音助理計畫

2022/2/24 13:45（2/24 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山23日綜合外電報導）臉書母公司Meta執行長祖克柏今天概述打造元宇宙的幾個重要階段。他說，Meta致力人工智慧研發，要透過語言創造各種世界，改善人類與語音助理的對話，並翻譯各種語言。

祖克柏（Mark Zuckerberg）豪賭「元宇宙」（metaverse）將成行動網路之後的接班人。所謂「元宇宙」可讓用戶在虛擬環境中工作、社交、玩樂，是個極具未來性的概念。

祖克柏在Inside the Lab串流直播時表示：「解鎖這許多未來功能的關鍵，就在人工智慧。」

祖克柏說，臉書（Facebook）母公司Meta正致力打造嶄新級別的生成型人工智慧模型，民眾藉口述就能打造世界樣貌。

在預錄的示範影片中，祖克柏展示了被稱為「打造者機器人」（Builder Bot）的人工智慧概念，他以無腳的3D虛擬人偶型態出現在一座島上，並用語音指令創造出海灘，然後加入白雲、樹木甚至野餐墊。

祖克柏並未透露這項計畫的時間表，也未再展示「打造者機器人」的進一步細節。

他說，Meta正致力於人工智慧研究，期盼人們能和語音助理進行更自然的對話，這是朝著人類在元宇宙與人工智慧溝通邁進的重要步驟。

他說，Meta這項CAIRaoke計畫是「徹頭徹尾的神經網絡模型，用來打造裝置上的助理」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110224

延伸閱讀
臉書母公司Meta財報不穩 盤後股價暴跌20%臉書母公司Meta拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦[影]後臉書時代作者：臉書策略大轉彎 面對批評不再找藉口
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀