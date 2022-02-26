王雪紅全球行動通訊大會演說 勾勒宏達電元宇宙

（中央社記者江明晏台北26日電）在元宇宙題材發燒之際，深耕虛擬實境（VR）領域多年的宏達電董事長王雪紅在MWC展前發表線上演說，除了預告將展出5G Reign 系列產品，也表示「將世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙版本」

2022全球行動通訊大會（MWC）定28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電事長暨創辦人王雪紅於展前在線上發表以VIVERSE為題的演說，勾勒未來願景。

王雪紅表示，在過去的 7 年裡，宏達電與數以千計的內容開發者合作構建了 VIVERSE生態系統，來促進開放標準的共享資源和社區，比如OpenXR和用於虛擬化身的VRM，同時並打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑。

王雪紅在影片中提到，4年前，HTC就在MWC大會上提到，新科技正以前所未見的方式誕生，而未來驅動VIVE願景的關鍵將是VR、AR、AI、Blockchain與5G等尖端科技，而這也是HTC要持續創新與專注的技術。

她並預告，今年將於MWC 2022上展示全新的5G Reign 系列產品。

宏達電持續布局虛擬實境領域，王雪紅表示，「宏達電將世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙版本」；VIVE則是品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章，人們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制。

王雪紅也分享她同事Pearly Chen的故事，她是一位出色的高階主管同時也是 3 個孩子的母親，正是藉由充分利用VIVERSE來取得真實人生和虛擬世界的良好平衡；舉例來說，Pearly Chen的每一天是從在冰島的一座雄偉冰河上冥想開始的，而她在現實生活中曾橫跨那座冰河三次。她更以獨一無二、去中心化的虛擬化身漫步在擬真的布拉格市區，造訪慕夏美術館。在那兒她透過VIVE Arts NFT市集買了一幅慕夏經典作品的NFT。

當悠閒逛美術館的時候，一首台灣樂團的流行歌曲不斷在她的腦中迴盪。於是她在Beatday上預訂了這個樂團下週現場演唱會的門票；和家人吃完早餐後，她就學的小孩參與了一場虛擬校外教學，參觀了巴黎的羅浮宮，不用搭飛機就可以一睹蒙娜麗莎的風采。

接著，Pearly 在 Talespin 中使用人工智慧驅動的虛擬人物快速完成了她的領導技能培訓，這也再次證明了PwC的調查結果中提到，人們在VR中進行培訓的速度是傳統環境中的4倍，而且專注力更是大幅提高。

午餐時，她參加了一家投資公司的董事會，會場設置在一個虛擬的熱帶島嶼上；下班後，她與住在9000英里外的父母會合，一起參與一場南極洲虛擬探險。

王雪紅也提到，在另一個 VIVERSE 宇宙中，一組外科醫生以極罕見的虛擬方式進入手術，透過超出視覺限制的3D虛擬實境視覺化工具來分離一對連體雙胞胎的複雜手術，旁邊圍繞著來自世界各地的醫學院學生見習，這都是無價的經驗。（編輯：郭無患）1110226