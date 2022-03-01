MWC秀新品 宏達電：元宇宙就是下世代網際網路

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（中央社記者江明晏台北1日電）宏達電於MWC（世界行動通訊大會）上首度揭示最新元宇宙應用VIVERSE產品、平台和體驗，以及5G邊緣雲技術、車載VR娛樂及實景娛樂等，並看好「元宇宙就是下一個世代的網際網路」。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，HTC自2015年推出VIVE以來就深信，VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。宏達電將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界。

宏達電亞太區總經理黃昭穎坦言，對於元宇宙這個名詞不敢輕易定義，但可以肯定的是，以前的人也不敢想像智慧機手機的普遍，一秒就能傳送聯繫，認為元宇宙就是下一個世代的網際網路。

HTC宣布推出一系列的產品，包括VIVE Browser、VIVE Connect；VIVE Browser是一種基於瀏覽器的方式來探索VIVERSE，為第一個支援WebXR和WebAssembly的XR瀏覽器。VIVE Connect則為體驗VIVERSE的傳送門，一個可在各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台，以及VIVE Guardian，可使內容更易被投放至VR設備的工具，並同時提供家長監護功能，讓新世代孩童在安全無虞下接觸新科技。

此外，HTC VIVE並推出基於VRM標準的VIVE Avatar，讓使用者可創建虛擬分身並將其帶至各項體驗與服務中 。HTC VIVE還展示先進的5G創新應用，推出其便攜式5G行動專網解決方案Reign Core，此方案是與HTC子公司G Reign以及Supermicro合作的成果。

宏達電表示，HTC VIVE於MWC會場另一個讓人印象深刻的展示，是將無線遙控車上配置的高解析智慧攝影機畫面，透過5G專網將即時影像傳送至遠端駕駛座上的顯示器，搭配遠端操控平台或感測技術讓駕駛員得以進行有效的遠端控制。此應用的涵蓋範圍包括智慧遙控、物聯網連結、智慧工廠、建築工地、人類險地探索、災害救援，以及智慧遙控的船舶輔助、無人牽引船等，打造出安全、高效率、智慧的國際港口。

在娛樂領域方面，HTC VIVE現場展示了Yullbe Go的實景娛樂（LBE）最新應用，讓5名佩戴VIVE Focus 3的玩家可在同一張地圖上漫遊、互動和遊戲。

至於在汽車領域中，HTC VIVE展示Holoride的最新應用，宏達電看好，此將改變未來車載娛樂的運作方式，將VR遊戲和沉浸式影片與車輛行進狀態相配合，讓乘客在輕量型沉浸式眼鏡VIVE Flow中享受內容。（編輯：張均懋）1110301