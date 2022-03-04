更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/133

宏達電布局元宇宙 2月營收年增40%

2022/3/4 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電今天公布2月自結合併營收新台幣3.2億元，受惠虛擬實境（VR）產品持續出貨，年增40%，但因春節休假影響，月減約11%，前2月累計自結合併營收為6.79億元，年減5.78%。

宏達電2月自結合併營收新台幣3.2億元，受惠VR產品持續出貨，以及去年2月為營收低谷，年增表現達40%，但因春節休假影響，月減約11%，前2月累計自結合併營收為6.79億元，年減5.78%。

宏達電持續布局元宇宙商機，今年照例參加在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2022全球通訊大會，董事長暨創辦人王雪紅第3次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，也首次發表宏達電版元宇宙VIVERSE。

宏達電同步宣布攜手全球電信商及獨立軟體供應商進行策略布局，打造專屬元宇宙服務，包括中國移動、中國電信、歐洲電信業者的母公司Hutch集團、阿聯電信業者Etisalat、總部位於科威特的電信業者Zain、中華電信、台灣大與遠傳等公司，也都與宏達電達成元宇宙合作協議。

此次，宏達電在會場也展示最新的便攜式5G行動專網解決方案Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等。（編輯：楊凱翔）1110304

延伸閱讀
宏達電1月營收月減逾37% 歷年同期新低元宇宙發威 宏達電12月營收月增逾2成宏達電11月每股虧0.29元 單月虧損持續收斂
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀