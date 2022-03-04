宏達電布局元宇宙 2月營收年增40%

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（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電今天公布2月自結合併營收新台幣3.2億元，受惠虛擬實境（VR）產品持續出貨，年增40%，但因春節休假影響，月減約11%，前2月累計自結合併營收為6.79億元，年減5.78%。

宏達電2月自結合併營收新台幣3.2億元，受惠VR產品持續出貨，以及去年2月為營收低谷，年增表現達40%，但因春節休假影響，月減約11%，前2月累計自結合併營收為6.79億元，年減5.78%。

宏達電持續布局元宇宙商機，今年照例參加在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2022全球通訊大會，董事長暨創辦人王雪紅第3次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，也首次發表宏達電版元宇宙VIVERSE。

宏達電同步宣布攜手全球電信商及獨立軟體供應商進行策略布局，打造專屬元宇宙服務，包括中國移動、中國電信、歐洲電信業者的母公司Hutch集團、阿聯電信業者Etisalat、總部位於科威特的電信業者Zain、中華電信、台灣大與遠傳等公司，也都與宏達電達成元宇宙合作協議。

此次，宏達電在會場也展示最新的便攜式5G行動專網解決方案Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等。（編輯：楊凱翔）1110304