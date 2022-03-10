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宏達電培植VR教學力 元宇宙從小扎根

2022/3/10 15:48（3/10 16:01 更新）
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宏達電深耕元宇宙，協助國立台中教育大學攜手台中市北新國中，進行VR融入單元教材學習體驗計畫。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 111年3月10日
宏達電深耕元宇宙，協助國立台中教育大學攜手台中市北新國中，進行VR融入單元教材學習體驗計畫。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 111年3月10日
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（中央社記者江明晏台北10日電）宏達電投資台灣虛擬實境（VR）人才，研發VIVE Business Training中控平台及VIVE Create兩項教學工具，並與國立台中教育大學共同合作，將VR創新教學落實至中小學。

宏達電表示，首先增進中小學教師運用5G/VR新科技的教學能力，輔導學校發展VR創新教學課程，將VR沉浸式體驗融入教學情境中，未來各學校教師還能透過開放式的VIVERSE元宇宙平台進行交流與培訓，學生也能獲得更多元的學習與探索內容。

台中教育大學攜手台中市北新國中，進行VR融入單元教材學習體驗計畫，其中包含七、八年級自然科學生物領域的人體血液循環，以及九年級自然科學環境領域的月球盈虧現象。

例如，原本許多學生需要靠著死背才能勉強記住的大循環和小循環細節，藉由VR情境模擬教學，近90%的學生能正確填答不同器官內的微血管中物質交換的方向，許多學生也表示，使用VR學習很新奇，近距離觀察立體的器官，能加深記憶。

至於「月球繞著地球公轉，而地球一邊自轉一邊繞著太陽公轉」這樣複雜拗口的天文敘述，也能透過VIVE一體機模擬操作不同的日、地、月相對位置，讓學生理解「月球在繞地球旋轉的同時，不是一個單獨的圓周運動，因為地球也在動，所以月球要一邊追上地球，一邊完成繞地公轉的動作」。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，科技教育已成為新時代的顯學與人才養成關鍵，為讓教師將VR教材融入課程，HTC研發VIVE Business Training中控平台及VIVE Create兩項教學工具；目前中控平台已成功導入台北市百間國中小學，協助教師以更直觀簡易方式，進行VR課程教學。（編輯：楊蘭軒）1110310

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