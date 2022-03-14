宏達電進軍跨域展會SXSW 4大主題搶元宇宙商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）元宇宙概念股宏達電今天宣布在全球最大跨域展會SXSW 2022展出虛擬實境（VR）娛樂、健康、遊戲和人機互動4大主題；旗下內容品牌VIVE ORIGINALS兩個作品，則入選SXSW 2022的XR Experience單元。

宏達電發布新聞稿指出，旗下VR品牌HTC VIVE透過與MyndVR和holoride的合作，擴展VR體驗到更多領域。其中，MyndVR推出的MyndConnect是一項全新的年長者長期照護服務，透過配戴沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，可與家庭成員在元宇宙中即時分享VR體驗。

HTC VIVE也在SXSW 2022透過奧斯汀市區兜風行程，展示holoride沉浸式車內VR應用。乘客將佩戴沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，體驗holoride能隨著汽車移動而變化的內容，讓遊戲等體驗即時反應路線長度和道路型態、駕駛風格和所在位置。

VIVE ORIGINALS旗下兩個作品包括音樂元宇宙BEATDAY VR全息演唱會封測版、VR逐格偶動畫「病玫瑰」獲得SXSW 2022肯定，入選XR Experience單元。

宏達電表示，「病玫瑰」將台灣傳統捏麵技藝與逐格拍攝技術與VR科技結合，採用360 VR微距攝影技術拍攝，觀眾可以成為故事的一部分，與角色一起在情節中漫遊，潛入場景之中。（編輯：楊蘭軒）1110314