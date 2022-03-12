固緯攻元宇宙量測系統 將推物聯網用數位示波器

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）電子通用量測儀器商固緯今年規劃與軟體開發商合作，開發元宇宙應用量測系統，此外3月底將推出新款數位示波器產品，可應用在元件、物聯網（IoT）嵌入式系統訊號量測等作業。

在元宇宙布局，固緯表示，現今量測儀器強調軟體附加價值的商業模式，固緯今年布局元宇宙應用量測系統，要讓量測儀器邁向虛擬實境/混合實境（VR/MR）境界，提供工程師不一樣的量測體驗。

固緯在3月底將推出新款數位示波器產品，整合13種電源分析軟體應用，可讓工程師快速發現電路設計的缺陷，可應用在元件、物聯網（IoT）嵌入式系統訊號量測等作業。

今年固緯也積極布局節能測試市場，規劃3月底開始連續9週，與成功大學電機工程學系教授林瑞禮，共同開設「能源技術巡禮系列線上研討會」，推動綠色轉型契機下的技術應用能力，從設計結果的驗證出發，談能源技術的設計議題，涵蓋電源設計到綠建築微電網的「光儲直柔」應用。

固緯今年2月自結合併營收新台幣2.07億元，較去年同期1.58億元成長31.27%，創歷年同期新高；累計今年前2月固緯自結合併營收4.46億元，較去年同期3.42億元增加30.47%，也創同期新高。

固緯去年合併營收26.09億元，較前年23.06億元成長13.14%，創歷史新高，去年合併毛利率50.91%，代表本業的營業利益3.8億元，營益率14.56%，去年稅後獲利2.89億元，較前年1.99億元大增45.4%，創歷史第3高，去年每股稅後純益2元，優於前年EPS 1.37元，固緯擬配發股息每股1.5元，盈餘配發率約75%。

固緯指出，2020年10月底完成收購電子負載設備商博計電子，補足固緯在高功率電子負載的缺口，去年併購綜效顯現，加上COVID-19疫情加速企業數位轉型，固緯透過線上銷售和數位行銷等方式，保持成長動能，站穩市場利基。（編輯：郭無患）1110312