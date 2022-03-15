默克投資高雄不受俄烏戰影響 化學供應系統Q3完工

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣默克董事長李俊隆今天表示，去年宣布在台灣投資新台幣170億元，不受俄烏戰事影響，高雄半導體化學材料供應系統第3季完工；半導體材料廠也將在第3季動工。

默克集團執行董事暨電子科技事業群執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）去年12月14日透過視訊在記者會宣布，將在台灣投資170億元，拓展電子科技事業體新產線，並強化研發能量，預計可增加400個工作機會。

李俊隆今天在記者會指出，俄烏戰事引發地緣政治風險，雖然會加以評估，但默克來自俄羅斯的原料占比低，目前在台灣投資設廠都照計畫進行，不受影響。

對於含毒的半導體產業製程常用溶劑氮-甲基四氫吡咯酮（NMP），他強調，默克已研發替代生質替代溶劑，做好環保，也提供低能耗的材料，為節能減碳盡一分心力。

另外，他說，默克將積極投入低軌衛星，減少數位落差，強化台灣半導體產業布局，並加速元宇宙產品開發；除力推液晶智慧窗之外，也看好次世代面板微發光二極體（Micro LED）在車用顯示面板市場的應用，電競顯示面板也頗具潛力，但手機面板已被有機發光二極體（OLED）站穩市場，恐怕不易打入。

台灣默克並宣布，台灣今年首度納入全球精英計畫，是全球第5個加入計畫的國家，獲選加入計畫的新鮮人將於20個月當中在全球各電子科技事業體輪調，並前進德國總部半年，擴大全球視野。（編輯：楊凱翔）1110315