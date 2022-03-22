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高通砸1億美元 成立元宇宙基金攻XR應用

2022/3/22 10:21
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）晶片設計大廠高通（Qualcomm）今天宣布，推出Snapdragon元宇宙基金，投資金額1億美元，申請從6月開始，協助開發商打造延展實境（XR）體驗、擴增實境（AR）和人工智慧（AI）技術。

高通發布新聞稿指出，這項基金計劃透過結合高通創投（Qualcomm Ventures）對XR企業的創業投資和高通技術公司的一項補助計劃投資基金，鎖定遊戲、健康和保健、媒體、娛樂、教育和企業等領域打造XR體驗的開發商生態系，提供資金援助。

高通技術公司積極布局5G、AI和XR等核心技術，相關技術對元宇宙應用非常關鍵，高通指出，Snapdragon元宇宙基金（Snapdragon Metaverse Fund）將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進涵蓋整個生態系的創新發展。

高通指出，接受投資和補助的廠商，有機會接觸到最先進XR平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會。（編輯：郭無患）1110322

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