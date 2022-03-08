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宏達電去年每股虧3.75元 本業虧損近7年最低

2022/3/8 09:14
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（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電今天公布去年第4季財報，營業毛利率持續上升至33.7%，淨損7.3億元，每股虧損0.89元，全年累計虧損3.75元，是創2015年以來，本業虧損最低的表現。

宏達電公布2021年第4季與年度合併財務報告，第4季營收為新台幣13.9億元，營業毛利率從上季31.6%，上升至33.7%，增加2.1個百分點。營業淨損為9.1億元，營業利益率為負65.3%。歸屬於母公司業主淨損為7.3億元，每股虧損為0.89元。

宏達電全年營收為52.5億元，營業毛利率從去年27%上升至31.1%，增加4.1個百分點。全年營業淨損為41.2億元，營業利益率為負78.4%。全年歸屬於母公司業主淨損為30.7億元，每股虧損為3.75元。

宏達電自2015年起營運走下坡，排除2018年因出售參與打造Pixel手機的成員及授權專利給谷歌（Google），大幅挹注業外因此轉盈之外，其餘年度均為虧損，2017年虧損逾2個股本，2019年虧損逾1個股本，去年虧損僅剩3.75元，是宏達電7年來本業虧損幅度最低的一年。

宏達電持續布局元宇宙，日前於2022全球行動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙概念VIVERSE，展示最新的便攜式5G行動專網解決方案Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等。

同時，宏達電與全球多家電信業者共同壯大元宇宙生態系，並預告今年4月將推出「元宇宙手機」。（編輯：趙蔚蘭）1110308

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