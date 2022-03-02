鴻海16日線上法說 俄烏局勢和電信布局成焦點

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海今天下午公告，16日將召開2021年第4季線上法人說明會，包括俄烏局勢、升息縮表、遠傳併亞太電信後電信規劃、全球布局電動車和半導體、元宇宙、第2季營運等，將是法人關注焦點。

俄羅斯入侵烏克蘭帶動全球地緣政治風險，鴻海作為全球最大電子零組件買家，特別重視全球供應鏈穩定，目前半導體和電子元件持續缺料，鴻海如何看待俄烏局勢變化下的全球區域化生產和區域製造趨勢、如何看待半導體供應鏈長短料及缺料狀況，備受市場關注。

鴻海在2月中旬表示，供應鏈缺料狀況仍持續，今年第1季缺料狀況較去年第4季相對改善，不過功率元件和電源管理晶片等仍有缺料狀況，預期到下半年才會明朗。

市場預期美國聯準會（Fed）將在3月提前升息、持續關注是否提前縮減資產負債表，鴻海日前表示，集團已掌握升息趨勢，有專門單位預測應對，集團去年已經規劃一系列投資計畫，包括墨西哥、東南亞、南亞等地布局，降低縮表相關影響。

遠傳電信2月底宣布擬以換股方式吸收合併亞太電信，法人分析，未來鴻海將持有新遠傳約4%股權，成為第5大股東，而鴻海未來不直接參與經營電信產業，轉型提供電信產業鏈軟硬體設備和服務。鴻海集團未來在電信產業的發展方向，也將是法說會焦點。

鴻海集團在中東、泰國、印尼、美國等地電動車布局，也將是法說會上焦點議題之一，其中鴻海2月下旬公告擬投資5.625億里亞爾（約合1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權。市場解讀，這是鴻海集團與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資電動車公司的一環。

產業人士預估半年後，鴻海在沙烏地阿拉伯合資電動車公司可望正式成立，未來產線布局細節也將浮現。

在半導體布局，鴻海已在日本、台灣、中國、歐洲、馬來西亞等地布局半導體和電子元件供應鏈，鴻海在2月中旬宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，將設立合資企業，鎖定印度本土半導體製造，未來鴻海在半導體布局規劃也將是法說會議題之一。

鴻海第2季營運展望也將是法人關注焦點，鴻海先前表示，正面看待今年第1季表現，預期較去年同期持平。歐系外資法人日前分析，鴻海首季營運可優於季節性表現，主要是去年第4季部分訂單遞延、蘋果（Apple）積極拉貨、加上3月5G平價版iPhone SE2推出等三大因素帶動。（編輯：楊凱翔）1110302