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和勤2月營收寫同期高 3月新品助攻今年看逐季成長

2022/3/2 16:40
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）精密沖壓廠和勤精機自結2月合併營收新台幣約1.9億元，較1月2.72億元減少30.2%，比去年同期1.69億元成長12.4%，創同期新高。和勤表示，今年營收可逐季走高。

累計今年前2月和勤自結合併營收4.62億元，較去年同期4.22億元增加9.37%，也是歷年同期新高。

和勤表示，中國大陸主流車款晶片供應漸穩定，第1季延續去年第4季旺季效應，此外，和勤多項新品將在3月開始量產，隨著新品出貨規模增加，預估今年營收可逐季走高。

展望汽車零配件布局，和勤表示，已跨入單價較高的重卡零配件，3月開始量產；此外，和勤與全球汽車零配件供應商麥格納（Magna）集團、Borg Warner集團等主要客戶深化合作，也爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單。

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在電動車零配件，和勤表示，美系電動車大廠在高壓開關平台件、門鎖零件之外，還將增加剎車系統零配件拉貨；其他電動車品牌除了座椅、門鎖零件，也拉貨模組化電驅零配件。

和勤2月汽車零配件營收1.3億元，占比68.76%；硬碟機構件（VCM Plate）0.52億元，占比27.63%。其中在汽車零配件，和勤指出，受惠主流車款晶片供應穩定與美系電動車大廠零件增量，鼓勵員工農曆年後盡早返回工作崗位，因此2月儘管工作天數較少，營收仍創同期新高。（編輯：黃國倫）1110302

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