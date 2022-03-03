看好人工智慧 李開復：創新工場將投資9家獨角獸

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）創新工場董事長、鴻海研究院諮詢委員李開復今天表示，創新工場已經投資7家人工智慧新創公司獨角獸，將來投資累計9家獨角獸。

鴻海研究院主辦「Next Forum：AI Security」線上論壇今天登場，李開復受邀開幕致詞表示，人工智慧在算法、算力、數據三者並進過程中，帶來巨大機會，透過海量數據可得到進步；他指出，大數據是推動人工智慧的巨大能源，而如何管理大數據，也是未來挑戰。

李開復表示，創新工場在9年前投資人工智慧，目前已經投資7家獨角獸，不久將來將投資累計9家獨角獸。

李開復指出，現在數據帶來價值，人們學習整合數據並理解內涵，目前處於重要關鍵點，把訊息變成知識，將是巨大機會。

李開復表示，這個機會就像是6至7年前在機器視覺技術帶動神經網絡技術，超過人類的視覺辨識能力，帶動應用爆發，這些電腦視覺（computer vision）應用涵蓋醫療、工業、自動駕駛、儲存照片視訊編輯、深偽技術（Deepfake）演算法等。

他指出，電腦視覺技術應用目前是推動整體人工智慧應用的主要工程，此外，自然語言正超過人類語言識別，也可望帶動人工智慧應用。（編輯：張均懋）1110303