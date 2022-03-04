永彰31日補選1席董事 寶佳集團拚席次過半

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）永彰機電將於31日舉行股東臨時會補選1名董事，寶佳集團旗下佳峻投資提名張裕昌為候選人。產業人士指出，若永彰股臨會通過，寶佳集團在永彰將有4席董事，加上1席獨立董事，有機會在永彰董事會席次過半。

永彰3日公告31日股東臨時會補選1名董事候選人名單，寶佳集團旗下佳峻投資提名和築投資投資經理、寶鯨風能董事張裕昌為候選人。

根據公開觀測資料，永彰原董事、技術長陳冠憲在今年1月底因生涯規劃辭任董事一職，因此永彰股臨會將補選1席董事。

產業人士指出，寶佳集團旗下和築投資原有2席法人董事席次，此外，永彰現任董事長顏明宏原為寶佳旗下源通投資執行長，另外有1席獨立董事傾向寶佳集團，若此次永彰股臨會通過補選1席董事，寶佳集團有機會在永彰董事會席次過半。

永彰在1月底公告，寶佳集團旗下3家佳峻投資、和築投資、源通投資，已取得永彰超過43%持股。根據永彰年報資料，寶佳集團穩居永彰第1大股東。

永彰原母公司電梯大廠永大已在1月下旬公告，全數出清手上永彰1278萬5000股持股，處分利益約新台幣8821萬元，主要目的為充實營運資金。

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永彰於1987年由永大創辦人許雲霞次子許作鈿，與當時日本Calsonic株式會社（後更名為Marelli Corporation）等共同集資新台幣1.5億元成立，2010年11月許作鈿辭職、由鄭萬來接棒，2020年6月鄭萬來考量永彰機電因應全球化競爭浪潮、注入年輕新血，表達不再續任，經永彰當年全面改選董監事後，新董事會推選顏明宏出任永彰董事長。

根據年報資料，永彰主要產品包括汽車空調和車用電子產品，以及電力系統斷路器、工業機器人、變頻器、大型冰水機等機電產品。法人指出，永彰在車用領域主要客戶包括裕隆日產、納智捷、中華汽車等；中國大陸東風日產、東風裕隆等；車用電子產品主要客戶為裕隆集團。根據年報，永彰在中國大陸惠州、武漢、襄陽、杭州、昆山等地設有營運據點。（編輯：張均懋）1110304