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亞德客2月營收創同期新高 稼動率110%迎接旺季

2022/3/4 16:19（3/4 16:44 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結2月合併營收新台幣17.18億元，創歷年同期新高。亞德客-KY指出，維持110%稼動率提高庫存量，因應3月起傳統旺季需求。

亞德客-KY自結2月合併營收17.18億元，較1月19.51億元減少11.92%，但較去年同期14.1億元增加21.9%，創歷年同期新高。

亞德客-KY表示，2月因農曆春節假期工作天數較少，加上部分客戶假期後並未立即全面稼動，2月出貨量較低，不過2月接單金額持續高於出貨，整體市場需求仍屬健康；2月來自電池、紡織機械、汽車、機床設備及能源照明設備等產業的出貨有較高成長率，

亞德客-KY累計前2月自結合併營收36.69億元，較去年同期35.43億元成長3.55%。

展望3月營運，亞德客-KY指出，雖然出貨仍會受到COVID-19疫情狀況不確定影響，對今年度營運偏向樂觀，維持110%的稼動率來提高庫存量，因應3月起傳統旺季需求。

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美系外資法人預估，中國氣動元件市場今年可望成長5%至6%區間，亞德客-KY積極擴充中國市占率，預估今年有機會達到30%。受惠線性滑軌元件出貨，亞德客-KY今年業績可望年增16%至19%區間，營益率可望超過33%，今年車用、電池、電子等應用氣動元件拉貨將是主要動能，下半年業績年增幅度可優於上半年。

展望線軌產能進展，外資法人預估，亞德客-KY今年首季線軌產能約人民幣10億元提高到人民幣20億元，預估今年線軌業績可望較去年成長3倍，今年底線軌產能可到人民幣20億元。（編輯：張良知）1110304

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