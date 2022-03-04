高雄設廠環團提5聲明 台積電：會與利害關係人溝通

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電將至高雄楠梓產業園區中油煉油廠舊址設廠，今舉辦環評專案小組首次初審會，環團提出貢獻在地深度減碳等5點聲明；台積電對此表示，會持續與利害關係人交流溝通。

因應台積電高雄設廠，高市環保局今天召開環評專案小組第一次初審會議，列席的地球公民基金會、環境權保障基金會、高雄市綠色協會會後發表5點聯合聲明，盼開發單位能釐清跟承諾。

根據地球公民基金會新聞稿，5點聯合聲明，包括「釐清產業園區轉為科學園區的環評與監督程序，落實科學園區政策環評承諾」、「台積電應自帶綠電，市府及台積電應負起節電責任」、「承諾園區2050淨零排放目標，貢獻在地深度減碳」、「揭露空污、廢棄物及污染整治等資訊，確保地下石化管線安全」、「納入生態公園規劃，與社區共存共好」。

台積電對此表示，公司向來積極營造科技與生態的平衡，致力於環保永續，並發展領先業界的綠色製造技術以落實源頭減量。台積電更以嚴謹的態度面對環境問題，不僅符合法規，更於許多面向訂定比法規更嚴謹的積極目標。

台積電指出，在各廠區規劃中也將當地生態納入考量。2021年起更積極與廠區所在地政府合作植樹，希望可以為綠色社區盡一份心力。

針對新建廠案，台積電表示，在相關議題上會持續與利害關係人交流溝通，除分享己身專業做法外，更秉持與環境共生共榮的理念期許政府開發單位有完善的配套措施。若政府開發單位在後續生態規劃上有需要配合的地方，台積電會盡力支持。

台積電強調，公司重視土地整治成效，當土地被交付給台積電時，會聘任專業檢測機構進行所有污染物檢測，包括土壤與地下水質的監測。若土壤與地下水無法達到整治標準，台積電不會進行後續建廠程序。（編輯：楊蘭軒）1110304