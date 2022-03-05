國泰金釋出6500個職缺 擴展至東南亞攬才

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國泰金宣布，今年將釋出約6500個職缺，同時新增兩亮點，包括台北、桃園、台中招募300位數位科技資訊人才，也積極培育國際人才，擴大召募東南亞當地人才搭配海外儲備幹部計畫。

隨著疫情逐漸趨緩，暌違2年的台大校園徵才博覽會今天登場，國泰金控總經理李長庚、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽執行副總經理林昭廷等主管共同出席。

國泰金宣布，今年釋出6500個職缺，主要鎖定儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英五大職系。

國泰金表示，今年人才招募新增兩大亮點，一是桃園軟體開發中心將延攬桃園地區資訊科技人才加入，加上去年底台中成立的國泰資訊開發中心、台中軟體開發中心等，整體台北、桃園、台中將招募300位數位科技資訊人才，也已經跟台大、台科大等7所大學合作，系統性培育金融科技人才。

國泰金指出，二是培育國際人才，不僅在台灣設立「東南亞產學專班」，更積極招募東南亞當地人才且搭配已推行的海外儲備幹部計畫。

以越南為例，藉由東南亞產學專班計畫，鎖定東南亞國籍（越南、柬埔寨、緬甸、寮國）學子，待來台完成二年專班學位，可回歸母國國泰據點任職，而專班計畫中更有數位金融科技相關課程，協助推動東南亞市場數位進展及創新業務發展，同時為未來海外數據中心培育在地人才。

李長庚親自出席跟年輕人喊話「你比你想得勇敢」，並分享自身經驗。李長庚指出，1991年自己在國泰人壽投資部門，當時和同事合作，希望能夠爭取投資德國10年期公債，為公司創造更好投資收益，但屢屢被主管退回。當時並沒有就此放棄，直到第10次才終於被主管認肯，投資部位規模更從原本規劃2000萬美元增加到5000萬美元。

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李長庚回憶，當年大家對於增加額度感到驚喜，主管則說因為團隊準備好回答所有問題，因此最後同意，相信這是一筆好投資。

國泰金表示，國泰金旗下共3支儲備幹部計畫，今年國泰儲備幹部計畫（MA）預計招募57人，履歷收件至3月20日截止，金控儲備幹部GMA計畫培育跨領域金融通才，起薪達每月新台幣7.5萬元，首年就挑戰百萬年薪；人壽CIM計畫可奠定投資基礎；銀行CMA計畫鎖定具跨域學習及跨國移動能力的人才。（編輯：張均懋）1110305