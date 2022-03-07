穿戴車用等新應用帶動 全新今年營運逐季向上

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）砷化鎵磊晶廠全新光電去年營收繳出歷史新高成績，董事長陳建良表示，今年在「穩健擴張、感測未來」的步調下，有機會再締新猷，包括穿戴感測、車用傳感等都是未來新動能；整體營收有望逐季成長。

全新2021年在5G手機滲透率攀升，客戶市占率成長，大陸布局發酵帶動下，營收衝上新台幣36.08億元，年成長36%，創下歷史新高紀錄，其中微電子產品成長44%，成為主要成長動能。

陳建良在媒體交流會上表示，全新在多年深耕堆疊下，包括砷化鎵、PA（功率放大器）等微電子應用已超越主要競爭對手IQE，在RF（射頻模組）磊晶拿下市占第一，預計微電子產品將持續穩健擴張；光電子則期待光學雷達（LiDar）、穿載裝置等有更多應用產品，將是未來重要成長動能。

陳建良表示，全新在 VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）、ToF（飛時測距）、LiDAR（光達） 應用上皆有斬獲，今年相關應用貢獻可望較去年大幅成長，光電子營收貢獻在2月已從去年的1成左右大幅拉高到21%。

VCSEL部份，陸系旗艦機持續量產，下半年穿戴式裝置將小規模出貨；車用光達 （LiDAR） 產品也將在下半年出貨，預估今年車用營收比重將突破5%。

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在擴產進度上，全新表示，今年將增加9台機器設備，總機台數將超過60台，去年11月下旬開始進駐，目前裝機進度超過70%，計劃第2季將全數完成擴廠作業。另外，由於廠房基礎建設都完備，可再增加的彈性空間有20%，新產能將鎖定5G PA高效率更高頻段的產品，目前資本支出以自有資金就足以因應。

全新2月受工作天數減少影響，單月營收新台幣2.63億元，月減9.6%、年減4.4%，為近15個月低點，累計今年前2個月營收5.53億元、年增1%。全新表示，第1季應該是今年谷底區，整體營運將逐季向上。（編輯：趙蔚蘭）1110307