達方去年擬配息3元 今年營收獲利目標雙成長

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）達方電子去年稅後每股盈餘新台幣4.09元，董事會通過每股配發現金股利3元，展望今年，達方電子董事長蘇開建表示，2022年目標是營收獲利持續雙成長，主要動能仍將來自綠能相關產品，今年營收貢獻將進一步拉高至4成。

達方今天舉行線上法人說明會，公布第4季合併營收75.5億元，季成長8.5%，較去年同期成長18%；歸屬母公司稅後淨利3.31億元，年增率21.1%，EPS達1.18元。2021年全年合併營收280.5億元，年增25.5%；稅後淨利11.5億元，年增率26.9%，EPS為4.09元。

達方今天董事會除了通過2021年財務報表，也決議每股配發現金股利3元。同時，為因應集團未來發展、落實專業分工、提高整體營運綜效及市場競爭力，決定將儲能電源事業部門的台灣營運區塊分割讓予100%持股子公司達宇電能科技，專注於電池儲能產品，期望2025年能掛牌。

展望今年，蘇開建表示，今年將減緩合作併購，著重在集團自身綜效整合，整體目標為營收獲利雙成長，綠能依舊是重要成長動能，以電動輔助自行車（eBike）為發展主軸的綠能事業，雖然受到越南疫情影響，部份期間停工，但在運動休閒的市場趨勢與策略聯盟開展下業績依舊快速成長，去年營收貢獻比重來到32%，今年目標40%。電子材料則估15%，鍵盤相關估降至45%。

在料源短缺部份，蘇開建表示，腳踏車成車的料源逐步改善，但今年產出仍決定於材料供應，受到原物料全面上漲，也逐步進行成本轉嫁中。

在筆電鍵盤部份，蘇開建指出，整體筆電需求轉趨保守看待，但會朝向遊戲及商用等努力，優化產品組合。

達方今年資本支出規劃從去年的17.88億元增加至26.4億元，在各生產基地布局配置上，會增加越南比重，台灣也會增加投資。（編輯：楊凱翔）1110308