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國巨2月營收月減近1成 大中華區工作天數減少

2022/3/8 17:49
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨自結2月合併營收新台幣92.47億元，月減9.8%，主要是大中華區農曆春節假期工作天數減少。不過較去年同期成長32%。

國巨自結2月合併營收92.47億元，較1月102.56億元減少9.8%，國巨指出，主要是大中華區因農曆春節假期減少近1/3的工作天數，不過較去年同期70.05億元增加32%。

累計今年前2月國巨自結合併營收195.04億元，較去年同期150.17億元增加29.9%。

展望後市，國巨指出，由於全球COVID-19疫情及國際局勢緊繃，加上IC零組件短缺仍影響客戶端出貨，國巨續密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，因應客戶備貨需求。

被動元件市況備受關注，日系外資法人日前報告預期，去年第3季底開始的低檔循環，將在今年3月之後逐步回溫，預期今年上半年被動元件標準品價格的下滑幅度僅3%至5%，相較以往季節性調整幅度約5%、前一波低檔循環價格下滑幅度約5%至10%，下滑幅度估較為溫和。

展望被動元件高階特殊品市況，日系外資法人預期，車用電子和工控相關高階特殊品供應仍吃緊，其中鉭質電容產品交期持續拉長，第1季鉭質電容價格將維持高檔。

關於營收占比，國巨先前預估，今年首季車用占比有機會提升到20%，今年資本支出有相當程度比重布局車用被動元件產能，預估2023年車用占比可提升到22%。（編輯：楊凱翔）1110308

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